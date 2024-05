Ajťáci i řemeslníci zůstávají v kurzu. Firmy se ozvaly jen třetině zájemců

„Uplynulý měsíc se firmy ozvaly jen 34 procentům uchazečů,“ upozornil na výsledky analýzy personální agentury Předvýběr.cz její analytik Zdeněk Fekar.

Ve stejném období uplynulého roku se jednalo o 50,4 procenta kandidátů. Nejslabší reakce nastala podle zmíněné společnosti na jaře covidového roku 2020. Zpětné vazby se tehdy dostalo 46,8 procenta zájemců o práci.

„Potvrzuje se, že opravdový zájem o nábor nových zaměstnanců je výrazně slabší, než firmy tvrdí,“ shrnuje nejnovější data František Boudný, ředitel Předvýběru.cz.

„Pokud odhlédneme od let zasažených pandemií koronaviru, je český trh práce nejchladnější od roku 2017. To ovšem nepředstavuje žádnou tragédii, jelikož i tehdy jej bylo možné charakterizovat jako napjatý,“ zhodnotil situaci Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

Nadějné i nevyrovnané

Praha v oblasti trhu práce představuje specifickou veličinu. Počet lidí bez zaměstnání zde podle ČSÚ dosahoval v dubnu nejnižších hodnot. Ve srovnání s loňským dubnem dokonce mírně klesl. „Meziročně, tedy oproti dubnu 2023, byla nezaměstnanost nižší pouze v jednom kraji, a to v Praze. Ve všech ostatních krajích byla stále vyšší než před rokem,“ uvedl Adam Vlč z oddělení informačních služeb pražské krajské správy ČSÚ. V metropoli přibylo meziročně i několik stovek volných pozic.

Souhrnná čísla z pracovního trhu mohou ale někdy být podle odborníků poněkud zavádějící. „Problémem totiž není celková výše nabízených pracovních míst, ale jejich regionální rozložení a kvalita. Polovina volných pracovních míst připadá na Prahu a Středočeský kraj,“ upozornil Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta.

Zatímco v Praze je poměr necelá tři volná pracovní místa na jednoho uchazeče, tak například na Ostravsku je to téměř naopak, poměr zde činí čtyři uchazeči na jedno volné pracovní místo. Problém podle expertů představuje i kvalita pracovních pozic. „Na tři čtvrtiny volných pracovních míst je potřeba jen základní vzdělání, či dokonce žádné vzdělání, čemuž samozřejmě odpovídá i mzdové ohodnocení,“ uvedl Miroslav Novák.

Hledá se IT i řemeslník

Platí to také v metropoli. Většina neobsazených pracovních míst je pro nekvalifikované lidi. Ke konci roku 2023 spadalo 70,5 procenta volných pozic do kategorie bez vzdělání nebo jen se základním vzděláním.

Hlavní město má významný podíl míst ve službách, což podle odborníků představuje plus. „Sektor služeb vykazuje oživení, předpokládáme, že podobná situace bude panovat také po zbytek roku,“ potvrdil Vít Hradil. Horší vyhlídky mají ti, kdo působí v průmyslu.

„Zdálo by se, že situace na trhu práce, dlouhodobě trpícím nedostatkem pracovníků, se tak zlepšuje. Celkově ale stále zůstává vysoká nevyrovnanost mezi jednotlivými obory, profesemi i konkrétními pozicemi,“ shrnul Tomáš Pavlíček z portálu Prace.cz.

„Ajťáci“ a řemeslníci mohou být v klidu. „Největší optimismus panuje v sektoru financí, pojištění a nemovitostí a v IT. Nejvíce pesimismu pozorujeme ve veřejném sektoru a průmyslu,“ uvedla již dříve Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR. Zájem neklesá u řemeslných pozic.

„U profesí jako například elektrikář nebo elektromechanik se na inzerát přihlásí průměrně jen čtyři uchazeči. Zástupci těchto profesí se tak nemusí obávat, že by práci nesehnali, naopak si spíše mohou mezi nabídkami vybírat,“ uvedl Pavlíček.

Na těchto pozicích je na zmíněném pracovním portálu průměrně nabízená mzda v rozpětí od 35 do 47 tisíc korun měsíčně. Revizní technik si vydělá mezi 38 a 50 tisíci, technolog výroby pak 43 až 56 tisíc korun měsíčně. Platy v IT se pohybují zhruba do 90 tisíc korun.

Průměrná hrubá mzda loni v hlavním městě překročila 55 tisíc korun, v ČR se jednalo přibližně o devět tisícovek méně.