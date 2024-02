Psychicky labilní studentka pobodala kvůli rozchodu partnera. Dostala 12 let

Galdová, která se od dětství léčila kvůli depresím a jiným duševním problémům v různých psychiatrických nemocnicích, se s o dva roky starším mladíkem seznámila v roce 2022. Začali spolu chodit. Zatímco dívka se k němu chovala majetnicky a citově ho vydírala opakovanými řečmi o sebevraždě, partner se k ní podle názoru soudu choval až nepochopitelně vstřícně a snášel všechny její výstřelky.

„Byla jsem zlá a neupřímná. Pro mě to byl nejlepší kluk, kterého jsem poznala. Nikdy jsem neměla podobný vztah. Cítila jsem, že jsem konečně opravdově zamilovaná, že mám někoho skutečně ráda. Od první chvíle jsem na něm neviděla jedinou špatnou věc, přišel mi jako skvělý člověk,“ řekla studentka u soudu.

Mladíkovi však s jejím chováním začala docházet trpělivost. Když mu loni v květnu, po zhruba půlročním vztahu, pohrozila rozchodem, souhlasil. Dívce se to však v hlavě rychle rozleželo. Pochopila, že to přepískla.

„Rozchod byl pro mě konec světa. Věděla jsem, že už nikoho takového nenajdu. Z hlavy ho už nikdy nevymažu, byl pro mě něco speciálního. Chtěla jsem to ukončit (život), bez něj ztratilo všechno smysl,“ tvrdí.

Mladíka se pokoušela opakovaně přesvědčit, aby spolu zůstali. Ten byl neústupný. Galdová pak na internetu hledala, jak usmrtit člověka.

Další noc vzala u známých velký kuchyňský nůž, dala ho do kabelky a vydala se taxíkem za bývalým partnerem. Prý proto, že se před ním chtěla sama zabít. Ve tři ráno si pak u něj v pokoji asi půl hodiny povídali.

„Prosila mě, abychom se nerozcházeli. Už jsem byl unavený. Řekl jsem, že už se s ní nechci bavit a že jdu spát. V tu chvíli na mě vytáhla nůž a začala bodat. Byl jsem v polosedě, první rány šly na hlavu, pak na končetiny,“ popsal mladík.

Těsně před útokem ho měla Galdová požádat, aby v pokoji otevřel okno. Podle soudu proto, aby získala chvíli času, mohla z kabelky nepozorovaně vyndat nůž a na hocha zaútočit, neboť pochopila, že tentokrát po jejím nebude a rozchod je definitivní. Vrhnout se na něj měla s nečekanou razancí a přitom zařvat: Chcípni!

Expartner se bránil a zároveň volal o pomoc. Do pokoje přiběhl jeho otčím a začal se s dívkou prát. I pro něj byla velmi zdatným soupeřem. Nůž jí však nakonec vytrhl. Galdová poté vyskočila z okna. Přestože dopadla před dům ze zhruba čtyřmetrové výšky „naplocho na hrudník“, okamžitě se zvedla a začala se znovu dobývat do domu.

Následně ji zadrželi policisté. Hlídce, která dorazila na místo, oznámila, že pobodala přítele. Když si pak v doprovodu policie brala z bytu svoji kabelku a mobil, křikla ještě na mladíka: „Neměl ses se mnou rozcházet!“.

„Smrtící koktejl vlastností“

Na základě svědeckých výpovědí, posudků a dalších důkazů soud uzavřel, že se Galdová pokusila zavraždit bývalého partnera s rozmyslem. „Jednalo se o mstu za to, že poškozený nejednal podle její vůle,“ řekl předseda senátu Lukáš Slavík.

„Vnitřní motivace je naprosto zřejmá. Paní obžalovaná je majetnická, pokud se týká nějakých partnerských vztahů. Preferuje uspokojení vlastních potřeb. Pokud to jde ruku v ruce s nějakou emoční nestabilitou, tak – možná to zní nevhodně, ale je to naprosto trefné a říkám to v uvozovkách – tato kombinace byla určitým smrtícím koktejlem vlastností pro to, že se dopustila popisovaného jednání,“ konstatoval.

Podle něj byl dívčin život protkán hustou pavučinou lží a manipulací. Soud měl proto problém uvěřit, že nyní před soudem hovoří pravdu – zvlášť, když svá tvrzení několikrát měnila.

„Od jejího vstupu do bytu (kde žil partner a kde na něj zaútočila) jsou důkazy jednoznačné, konzistentní. Jediné, co se tomu vymyká, je výpověď obžalované,“ zdůraznil soudce. Dívce ani jejímu obhájci se nepodařilo senát přesvědčit o tom, že jednala v afektu a ještě přitom měla výpadek paměti.

„Hodně lidí se mě ptalo, proč jsem se chtěla zabít, když jsem v tom vztahu byla šťastná. Ale já jsem asi nebyla. Protože jsem po něm chtěla víc, než mi mohl dát. Mám ho strašně ráda. Nikdy mě napadla myšlenka, že někoho zabiju. Přemýšlela jsem jen nad svojí smrtí,“ tvrdila Galdová.

K soudu ji eskorta přivedla v halence s krátkými rukávy. Na jejích odhalených předloktích byly vidět desítky jizev po řezných ránách. Dívka si ubližovala například břity od holítek nebo třeba kružítkem. Podle soudu však k sebepoškozování nikdy nepoužila nůž s dvaceticentimetrovou čepelí. Senát je přesvědčen, že si ho k expartnerovi vzala ne proto, aby poranila sebe, ale aby zaútočila na něj.

Zhruba v polovině odůvodňování rozsudku se Galdová obrátila na soudce, že chce z jednací síně odejít, protože jí není dobře. Krátce po ní odešla z místnosti i její matka.

K soudu přišel také dívčin otec, který po jednání žádal autora článku, aby o dceři „psal hezky“. Z toho, co se stalo, viní především chlapcovy rodiče. Že kdyby tehdy v noci jeho dceři neotevřeli a nepustili ji do bytu, tak by k ničemu nedošlo.