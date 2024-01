V opilosti pobodala partnera, zasáhla střevo i plíce. Už abstinuji, řekla u soudu

Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně pro souzenou požadovala osmiletý pobyt za mřížemi. I to je ale méně, než stanoví zákon, protože základní sazba za vraždu nebo pokus o ni je od 10 do 18 let vězení.

„Je mi strašně líto, co se stalo,“ prohlásila vzrůstem nevelká žena celá v černém, která po těchto slovech začala vzlykat. Souzena byla poprvé, ale kvůli alkoholovým extempore jí už několikrát v minulosti hrozilo, že skončí před přestupkovou komisí. Všechny tyto případy ale skončily zastavením.

„V minulosti jsem měla problémy s alkoholem. Teď abstinuji. Jsem ochotna udělat cokoli, abych se toho zbavila, klidně i ochrannou léčbu,“ prohlásila před soudem žena, která soudci odsouhlasila, že když bude ve věznici speciální program pro zbavení závislosti, chtěla by ho navštěvovat.

Za mřížemi je od 20. května loňského roku. Když v bytě v městské čtvrti Doubravka pobodala partnera, policisté ji nejprve převezli do cely. Po obvinění z pokusu o vraždu ji soudce poslal do vazby. V té je dosud, proto ji k pondělnímu soudu přivezla vězeňská eskorta.

Urgentní operace a dvouměsíční neschopenka

Státní zástupkyně Markéta Michlová popsala, jak obžalovaná po hádce a fyzickém konfliktu sáhla v bytě po noži dlouhém 32,5 centimetru s téměř dvaceticentimetrovou čepelí, a dvakrát jím bodla tehdejšího o sedm let staršího partnera. Jedna rána byla do oblasti žeber, která pronikla do hrudní dutiny a poranila pravou plíci. Deseticentimetrovou ránu nůž způsobil muži v oblasti pupku.

„Došlo k vyhřeznutí kliček tenkého střeva, pohmoždění jater a proniknutí krve do břišní dutiny. Vzhledem k délce nože, razanci a místům, kam útok směřoval, si musela být vědoma, že může poškozeného usmrtit. Život ohrožující zranění si vyžádala urgentní operaci v nemocnici a jeho následnou hospitalizaci,“ popsala státní zástupkyně. Muž byl v pracovní neschopnosti téměř dva měsíce.

Protože žena prohlásila, že souhlasí s obžalobou i právní kvalifikací, soudci nepředvolávali poškozeného ani znalce. Obžalované se ale nelíbil navrhovaný osmiletý trest.

Podle znalců je žena závislá na tabáku a do doby před útokem ještě nebyla závislá i na alkoholu, ale užívala ho pravidelně. Při bodání byla opilá, ale podle expertů byla i tak schopna domyslet důsledky, které při použití nože mohla způsobit. „Kdyby chtěla, byla schopna situaci vyřešit jinak,“ konstatovali znalci.

Čeká ji dlouhý trest, i přesto se chce vdávat

Souzená chvíli také tvrdila, že nůž použila v obraně, když ji partner škrtil. Státní zástupkyně nebyla přesvědčená, že lítost, kterou žena vyjádřila, byla upřímná. „Prohlášení o vině podle mého názoru učinila spíše pod tíhou důkazů a ve snaze vyhnout se vysokému trestu,“ uvedla státní zástupkyně. Soudci ženě lítost uvěřili.

„Šest let je v tomto konkrétním případě, této situaci, podle nás přiměřený trest. Může vést k nápravě i proto, že obžalovaná chce uzavřít sňatek bez ohledu na to, že ji čeká dlouholetý trest odnětí svobody,“ vysvětlil soudce Jan Hostaš. Podle obžalované její nový partner s takovouto svatbou souhlasí.