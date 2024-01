Ženě řekl, ať zavře oči a pak se jí pokusil ubít kladivem. Dostal 10 let

Obžalovaný si trest odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. Dále musí zdravotní pojišťovně uhradit 19 tisíc korun a poškozené ženě 48 tisíc, určil soud. Navíc se s ní nesmí stýkat. Poté, co opustí brány věznice, má zákaz pět let žít v Plzeňském kraji.

„Obžalovanému hrozil trest od 12 do 20 let. Státní zástupkyně navrhovala trest deseti let s odůvodněním, že šlo o pokus o vraždu. Navíc prohlásil vinu, tím získal druhý zákonný důvod pro uložení trestu pod dolní hranicí zákonné trestní sazby. Muž navíc nebyl dosud trestán, polehčující okolností je také to, že podepsal dohodu o náhradě škody s poškozenou, které má zaplatit 300 tisíc korun. Jako prvotrestaný má při dobrém chování velkou šanci opustit vězení po polovině trestu,“ odůvodnil výši trestu soudce Tomáš Mahr.

Podle obžaloby sedmadvacetiletý Francouz Timothée Kirsch uzavřel loni v květnu s realitním makléřem dohodu o rezervaci koupě nemovitosti. A to i přesto, že věděl, že nemá na dům peníze.

Svoji třiačtyřicetiletou přítelkyni ale ujišťoval, že finanční prostředky získá. „Dostal se však do situace, kdy měl ženě odhalit pravdu. Tehdy dospěl k závěru, že bude potřeba poškozenou usmrtit,“ uvedla žalobkyně Věra Brázdová k pokusu o vraždu.

Ženu pak napadl začátkem července v bytovém domě ve Štěnovicích na Plzeňsku, kde spolu žili. Vylákal ji do koupelny a tvrdil ji, že tam má pro ni připravené překvapení. „Žena zůstala stát zády k obžalovanému. Řekl jí, aby si zakryla oči rukama. Poté přinesl do místnosti kladivo a začal s ním poškozenou mlátit do hlavy. Zasáhl ji třikrát, žena se dalším útokům ubránila a nakonec se jí podařilo z koupelny a následně bytu utéct,“ popsala dramatické okamžiky státní zástupkyně.

Napadená utrpěla dvě tržné rány na temeni, výduť v dutině hlavní, vpáčenou zlomeninu ramenní kosti, škrábance v obličeji, na hrudníku a dalších částech těla. Záchranáři ji odvezli na neurochirurgickou kliniku Fakultní nemocnice v Plzni.

Útočník v úterý u soudu svoji vinu přiznal a přijal i výši trestu. „Chtěl bych se velice omluvit poškozené a požádat zmocněnkyni, aby jí to tlumočila, chtěl bych se omluvit orgánům na území ČR za to, co jsem způsobil. Chtěl bych také poděkovat všem orgánům za profesionální přístup a práci, a na závěr bych chtěl hlavně napravit to, co jsem způsobil tím, že přijmu váš trest,“ uvedl u hlavního líčení bývalý skladník.

Podle zdravotního posudku v době zločinu netrpěl muž vážnou duševní poruchou a nejednalo se o jednání v afektu. „Trpí smíšenou poruchou osobnosti, jedná se o osobu s rysy narcistními, psychoinfantilními, je disociální, značně sebestřední. Je u něj patrná dětinskost, zbabělost, emoční nestabilita, přecitlivělost, obtížně zvládá odmítnutí, je chladný, bezohledně jde za naplněním osobních potřeb a cílů a má nefunkční svědomí,“ píše se v posudku.

Motivem byla dětinská snaha oddálit neodvratitelné, tedy dopady odhalení lži. „Nemá sklon k agresivitě, resocializace je relativně příznivá, náprava v této oblasti je možná,“ uzavírá posudek.