Chcípni! Studentka po rozchodu pobodala expřítele, pak skočila z okna

O dva roky starší mladík, říkejme mu Aleš, se s Lucií G. rozešel loni v květnu po asi půlročním vztahu, který nebyl idylický.

Studentka podle svých slov trpí od jedenácti let depresemi, údajně jí diagnostikovali ADHD (poruchu pozornosti s hyperaktivitou), autismus, emoční poruchu osobnosti a byla opakovaně hospitalizovaná v různých psychiatrických léčebnách. Často svému okolí vyhrožovala, že si sáhne na život, třeba skočí pod vlak nebo se předávkuje léky.

„Když vás napadne myšlenka na sebevraždu, tak vám z hlavy nezmizí. Frázi ‚chci se zabít‘ jsem používala pořád,“ uvedla Lucie G. Popsala, že nejdál zašla ve chvíli, kdy u sebe doma spolykala asi čtyřicet prášků. To už byla ve vztahu s Alešem a ten jí na dálku volal záchranku. Podle mladíka se pak ukázalo, že prášky vyndala z platíček a rozsypala je kolem.

„Ze začátku to bylo moc fajn, nehádali jsme se. Připadalo mi, že je hodně majetnická, že mě chce jenom pro sebe. Kdykoliv jsem upřednostnil něco jiného, tak byl problém. Měl jsem spoustu zájmů a ona neměla nic jiného než mě. Potom už to bylo obtěžující a ke konci nesnesitelné. Bylo mi nepříjemné, jak se ke mně chovala. Ve chvíli, kdy prohlásila, že se se mnou chce rozejít, tak jsem souhlasil. Pár dnů na to se stala ta věc,“ vypověděl mladík.

Zaznělo u soudu Poškozený expartner o chování obžalované také prohlásil: „Zjistil jsem, že mi ve spoustě věcí lže. Třeba ohledně svého studia nebo věku. Tvrdila, že jí táhne na dvacet, pak jsem zjistil, že je skoro o dva roky mladší. Probíhala tam spousta lží a spousta manipulací, včetně vyhrožování sebevraždou, že skočí z Nuselského mostu.“

Podle Aleše se Lucie snažila loni v květnu rozchod zvrátit a v dalších dvou dnech mladíka opakovaně žádala, aby spolu zůstali. „Stál jsem si za svým,“ řekl.

„Aleš mě dělal šťastnou. Když odešel, říkala jsem si, že bych měla umřít. Viděla jsem nůž na kuchyňské lince, napadlo mě, že to je skvělá příležitost, chtěla jsem se zabít. Nechtěla jsem to udělat u kamarádů, chtěla jsem ještě vidět Aleše. Stoprocentně jsem si představovala, že před ním spáchám sebevraždu, zpětně to asi bylo demonstrativní. Neměla jsem přímo určený plán, jestli se říznu do krku, nebo jestli se bodnu, jela jsem tam s tím, že se hlavně zabiju,“ prohlásila dívka před soudem. Nůž tehdy dala do kabelky a zavolala si taxíka.

Za Alešem přijela ve tři hodiny ráno. Dlouze zvonila, do bytu ji pustila jeho matka. S expřítelem si pak půl hodiny povídala u něj v pokoji. V jiné části bytu byli vedle chlapcovy matky i jeho otčím a mladší bratr.

„Prosila mě, abychom se nerozcházeli. Už jsem byl unavený. Řekl jsem, že už se s ní nechci bavit a že jdu spát. V tu chvíli na mě vytáhla nůž a začala bodat. Byl jsem v polosedě, první rány šly na hlavu, pak na končetiny,“ popsal Aleš, který na vlastní žádost vypovídal z jiné místnosti prostřednictvím videokonference, aby se nemusel s Lucií v jednací síni setkat.

„Mluvili jsme se spolu a já jsem se uklidnila, všechno se najednou zlepšilo,“ popisovala Lucie okamžiky před útokem. „Naše konverzace vyústila v to, že jsem nenapravitelná. Začala jsem mu vyhrožovat, že mám schované morfium a že se předávkuji. Říkal, že je mu to jedno, že mu na tom už nezáleží. Pak mi řekl, že s bývalou přítelkyní byl šťastný a že ji má rád. To je poslední, co si pamatuji. Pak to vybouchlo. Nevím, co se stalo, přeplo mi, nemohla jsem se ovládat,“ hájí se dívka.

Po krádeži dostala hysterický záchvat

Přiznala, že expřítele napadla nožem a použila u toho výraz ‚chcípni‘. „Bylo to ze zoufalství. Zase se něco nepovedlo. Když jsem volala ,chcípni’ a ‚zemřeš‘, tak jsem si chtěla zanadávat, nemyslela jsem to tak,“ tvrdí Lucie.

Mladík volal o pomoc. Do pokoje vběhl otčím a s dívkou se začal prát. Nůž jí vytrhl a hodil ho do předsíně. Lucie G. poté vyskočila z bytu otevřeným oknem. Před dům dopadla ze zhruba čtyřmetrové výšky. Podle obžaloby pak vzala kámen a rozbila skleněnou výplň hlavních dveří.

Lucii G. následně zadrželi přivolaní policisté. Soud v pondělí přehrál záznam z jejich služební kamery, na kterém dívka o pár minut později na Aleše v bytě, kam ji policisté přivedli, aby si vzala svoje věci, křikla: „Nemáš se se mnou rozcházet!“

Před soudem popsala mladíka jako ideálního partnera. „To byl tak skvělý kluk. Nikoho lepšího jsem nezažila. Vším mi pasoval. Já jsem ho tak milovala. Nevážila jsem si ho, byla jsem na něho zlá… nikdy už nikoho tak milovat nebudu,“ rozplakala se.

Zaznělo u soudu Soudce se poškozeného zeptal, zda obžalovaná byla někdy mimo sebe tak, že neuvažovala racionálně. „Z dnešního pohledu si to nemyslím. Během našeho vztahu jsem neměl pocit, že by někdy byla ve stavu, kdy by nevěděla, co dělá,“ odpověděl poškozený.

„Měl jsem díru v noze, nemohl jsem sportovat, chodit ven, nic dělat. Chodil jsem o berlích. Dodnes mě bolí jizva na hlavě. Je pro mě náročné jezdit autobusem, stává se mi, že najednou dostanu panickou ataku. Když mi zvoní telefon, cítím stres. A úplně příšerný pocit je, když mi volá neznámé číslo,“ popsal Aleš, jak dodnes pociťuje následky útoku.

Soud v pondělí v rámci dokazování přehrál také emotivní policejní video, které vzniklo dříve, než se odehrál nyní projednávaný incident. Lucie G. měla ukrást v obchodě ponožky. Když na místo přijela policie, dostala se dívka někde v prodejně k noži a chtěla se pořezat. Policisté ji tehdy zpacifikovali jen s velkými obtížemi, Lucie G. při tom dostala hysterický záchvat a strašně řvala.

Za pokus o plánovanou vraždu expartnera jí státní zástupkyně navrhuje trest na spodní hranici sazby, což je 12 let vězení. Dívka také uvedla, že by byla ochotná podstoupit nařízenou psychiatrickou léčbu, kterou podle svých slov v minulosti zanedbávala. Hlavní líčení by mělo pokračovat v úterý výslechem svědků a znalců.