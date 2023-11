Žena napadla partnera sekáčkem, za pobodání jiného muže už byla ve vězení

Žena na svého partnera zaútočila v panelovém domě ve středu v podvečerních hodinách. Napadení předcházela hádka v kuchyni.

„V útoku přestala až po příjezdu zasahujících policistů. Muži způsobila několik sečně řezných ran sekáčkem na maso, s kterými musel být převezen do nemocnice na ošetření,“ uvedla mluvčí krajské policie Iva Kormošová s tím, že ženu na místě zadrželi a podrobili dechové zkoušce s výsledkem 0,6 promile alkoholu. Muž nadýchal o jednu desetinu více.

Obviněná žena již byla v minulosti dvakrát odsouzena, jednou za těžké ublížení na zdraví, když způsobila jiné ženě zranění, a také za pokus o vraždu. Před deseti lety v opilosti totiž pobodala o dva roky staršího muže bez domova, který u ní bydlel. Soud ji tehdy poslal na sedm let do vězení. V červnu 2021 byla z vězení propuštěna.

„Z důvodné obavy, že by žena mohla v trestné činnosti pokračovat, že uprchne či se bude skrývat, podali policisté podnět na vzetí do vazby. Soudce důvody akceptoval a ženu do vazby poslal,“ dodala Kormošová.

Kriminalisté již ženu obvinili z trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, za což ji hrozí od pěti do dvanácti let vězení.