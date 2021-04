Začala stavba obchvatu u Olbramovic, místní na něj čekali 30 let

„Olbramovice jsou v současnosti rozdělené na dvě poloviny, přejít v dopravních špičkách přes silnici je o život. Obchvat proto přinese úlevu místním, ale také řidičům, kteří po nové silnici obec bezpečně objedou,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).



Olbramovičtí na slibovanou stavbu čekají od devadesátých let minulého století. V obci za poslední dekádu došlo k několika protestním akcím, kdy lidé silnici dokonce zcela zablokovali.



„Tato stavba si prošla velmi složitou přípravou, došlo bohužel k několika odvoláním proti stavebním povolením,“ řekl ředitel Ředitelství silnic a dálnic stavbu (ŘSD) Radek Mátl s tím, že potíže nastaly rovněž s výkupem pozemků či námitkami v souvislosti s nedalekou farmou Čapí hnízdo spojenou s osobou premiéra Andreje Babiše.

Spolu s obyvateli si může oddechnout také starosta Ivan Novák.

„Konečně. To je asi nejvýstižnější vyjádření mých pocitů,“ konstatoval v souvislosti se zahájením prací. V posledních letech totiž byla přeložka už několikrát doslova na spadnutí, ale vždy došlo k odkladu.



Proto Ivan Novák tvrdil, že slibům uvěří teprve, až se poprvé kopne do země. To se mu nyní splnilo. Vykolíkovaný koridor budoucí „trojky“ je vyčištěný od křovisek a dalších překážek. Jak se může každý přesvědčit, trasa vede v dostatečné vzdálenosti od prvních olbramovických domů. Dle ŘSD vždy 50 až 100 metrů.



„Začali jsme s postupnými skrývkami zeminy. V první fázi se bude stavět mimo nynější silnici, nedojde tedy k omezení provozu,“ uvedl Martin Buček, mluvčí ŘSD. Přesto by měli být řidiči v následujících měsících u Olbramovic opatrní, především kvůli stavebním strojům, kterých tu výrazně přibude. „Měli by dodržovat rychlost a být ještě více obezřetní než obvykle,“ upozorňuje mluvčí.

Radost střídá hněv

Na obchvat Olbramovic se sice řidiči mohou konečně těšit, ale už o necelých 15 kilometrů dál si nejspíše zaláteří – kvůli kolonám a objížďkám. Důvodem je dokončování kruhové křižovatky Červené Vršky u Benešova.



Rekonstrukce, která má místo proměnit v takzvanou turbo křižovatku s mnohem větší kapacitou, vyžaduje úplné uzavření části I/3. Pro motoristy jsou v obou směrech připravené objížďky. Situace je komplikovaná hlavně při ranních a odpoledních špičkách.

Práce se naštěstí už chýlí ke konci, znovu do provozu má být křižovatka uvedena po 24. dubnu a řidiči se mohou těšit na širší vozovku s novým povrchem i svodidly.



„V následujících týdnech budou ještě v okolí probíhat rekultivační práce a vegetační úpravy, které však již do plynulosti dopravy nezasáhnou. A v červenci ještě položíme vodorovné dopravní značení v plastu,“ říká Martin Buček.



Dál budou čekat na dálnici

I když se silničáři budou o I/3 starat s co největší pečlivostí, zůstane stále přetíženou silnicí. Řešením je pouze dostavba téměř paralelní dálnice D3. „Pokud bude hotová dálnice, velká část aut, která jezdí kolem nás, využije právě D3. Obávám se ale, že než se dostaví středočeská část, otevřou úsek na jihu do Rakouska a u nás tak vznikne špunt. Pravda je, že Olbramovicím už se to vyhne, ale trpět budou třeba v Miličíně,“ vyjádřil se před časem k plánům dálniční výstavby v regionu Ivan Novák.

Starostovy pochybnosti jsou namístě. Doposud jsou středočeské úseky spíše v teoretické fázi. Přesto už se na novou dálnici v kraji připravují. Například hejtmanství pomáhá podpůrnými stavbami, jako jsou obchvaty Jílového či Jesenice. Dostavba D3 dokonce přerostla v politický spor. Názorový střet vyvolaly dohady o trase dálnice. Namísto Posázaví se zvažovalo také nepříliš reálné rozšíření zmiňované I/3.



Tudy za dva roky pojedou auta

Místy, kde ještě před časem rostla kukuřice či obilí, se od jara 2023 mají prohánět tisíce osobních i nákladních aut. Trasa přeložky silnice I/3 je na snímku z výšky dobře patrná. Olbramovice mine po trase dlouhé 3 420 metrů, přičemž 1 198 metrů bude na dvou místech opatřeno protihlukovými stěnami.

Přeložka navazuje na začátku i na konci na již postavené obchvaty okolo Tomic a Votic. Součástí stavby v ceně 321 milionů korun jsou také tři mosty, mimoúrovňová křižovatka a podchod pro pěší. Na obchvat využije ŘSD spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj.