Budoucí trasu třebíčského obchvatu prošpikuje více než stovka vrtů

Na trase plánovaného obchvatu Třebíče, s jehož budováním se má začít v roce 2025, budou zahájeny přípravné geologické práce. Specializovaná firma „prošpikuje“ pozemky budoucí stavby celkem 124 vrty do hloubky od tří do 25 metrů, a to pomocí strojní pojízdné soupravy.