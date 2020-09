Třebíč zahájila propagaci obchvatu, odpůrci se kvůli jeho trase soudí

Radnice získala vizualizaci obchvatu od Ředitelství silnic a dálnic a obratem nechala na jejím základě vytisknout propagační brožurku, kterou chce v příštích dnech distribuovat do třebíčských domácností. Vedení města chce také zpřístupnit video, které ukazuje trasu obchvatu a jeho jednotlivé prvky.

„Stát nám dal najevo, že v Třebíči se postaví buď tento navržený obchvat, anebo žádný. Když tuto šanci propásneme, zůstane Třebíč městem zaplněným kolonami a zamezíme tím také nejen dalšímu rozvoji města, ale i dalších částí Vysočiny, protože na tento obchvat je navázaná řada dalších strategických staveb,“ řekl třebíčský starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč).

S vytyčenou trasou obchvatu města nesouhlasí spolek Obchvat Třebíče (SOT), který chce kvůli tomu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Spolek podal žalobu, kterou chtěl dosáhnout zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, v níž je trasa obchvatu vyznačena. Krajský soud žalobu zamítl.

Nový obchvat by měl v budoucnu Třebíč obkroužit po její jižní straně. Přeložka silnice I/23 by měla být dlouhá zhruba šest a půl kilometru, je na ní plánováno 12 mostů, čtyři úrovňové a tři mimoúrovňové křižovatky. Přijít by měla na zhruba dvě miliardy korun.

Odpůrci vytyčeného obchvatu chtějí, aby bylo posouzeno více alternativních tras obchvatu. Preferovaná trasa je podle kritiků příliš blízko zastavěné části města. Jak napsala agentura ČTK, trasu obchvatu, která je ve zmíněné krajské plánovací dokumentaci, obsahuje i nový čerstvě schválený územní plán Třebíče.

„I v tomto případě to vypadá, že tyhle věci budeme řešit soudně, podobně jako zásady územního rozvoje,“ citovala ČTK Aleše Nováka, opozičního třebíčského zastupitele (zvolen za Třebíč občanům!) a člena SOT.

Podle Nováka se město nedostatečně vypořádalo s námitkami ohledně obchvatu. Navržená trasa podle kritiků obchvatu město rozdělí a přivodí zánik pracovních míst v provozovnách v jeho trase.

Kvůli Dukovanům jde o strategickou stavbu státu

Bez ohledu na spor dál běží projektová příprava pro územní rozhodnutí, která by měla být hotova do konce roku 2022. Následovat by měly výkupy pozemků.

Stavba by měla začít v roce 2025, obchvat by pak měl být dokončen a zprovozněn v roce 2029.

Obchvat Třebíče je v současnosti zahrnut zákonem mezi strategické stavby státu, které by měly předcházet budování pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany.

Všechny tyto stavby by měly být součástí zamýšlené trasy pro přepravu nadměrných nákladů - v tomto případě komponentů pro stavbu pátého bloku.

Součástí trasy by měly být kromě obchvatu Třebíče také stavby jihovýchodního obchvatu Jihlavy a dále obchvaty Brtnice, Zašovic, Okříšek a Slavětic.

Podle předběžných odhadů by měl obchvat Třebíče stát asi dvě miliardy korun, které by zaplatil stát.

Zastánci obchvatu v navržené podobě míní, že pokud by stát z nějakého důvodu nyní ustoupil od jeho stavby, znamenalo by to, že se Třebíč v dohledné budoucnosti obchvatu nedočká vůbec. „Jeho dopravní zatížení nebude zřejmě tak velké, aby jeho stavba pro stát byla rentabilní,“ míní Pacal.

Podle jeho hrubého odhadu by po obchvatu denně mohlo projet sedm až deset tisíc aut. Obchvat by však Třebíči především na ulicích Bráfova a Pražská ulevil od tranzitní dopravy po silnici I/23, která přes Vysočinu spojuje jižní Čechy a Brno.