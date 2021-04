Loni, letos, příští rok. Uzavírka silnice na Brodsku je už jarní folklor

Letošní uzavírka začala na počátku tohoto týdne, hned po Velikonocích. V této sezoně se má pracovat především na úseku ze Simtan do Stříbrných Hor a zároveň v zastavěném území obce Pohled.

„Je to velice náročná stavba, na niž se musí použít různé technologie. Někde postačí jen výměna živičných vrstev. Je ale dost míst, kde bude třeba sáhnout hlouběji a sanovat podloží,“ uvedla ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marie Tesařová.

Současné uzavírky v úseku Pohled – Stříbrné Hory využijí v Pohledu k rozkopání hlavní silnice a položení nové kanalizace a rozšíření vodovodu.



„Na tyto vymoženosti čekáme v Pohledu už šedesát let. Jde o investici za více než 107 milionů korun, máme přislíbenou dotaci,“ přiblížil starosta obce Milan Klement.

Objízdná trasa vede přes Stříbrné Hory

Další rok tak čeká řidiče pendlující mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví objízdná trasa. Ta pro osobní dopravu vede po silnici 34 přes Krátkou Ves a Stříbrné Hory. Větší a těžší vozidla musí přes Českou Bělou a Žižkovo Pole. Případně je možné volit alternativní trasu přes Bartoušov a Dlouhou Ves.

„Už loni jsme si tu říkali, že toho máme plné zuby. Letos to bude pokračovat. Je to tu každý rok. Na jednu stranu jsme rádi, že se silnice na Brod opraví. Na druhou už to ale spoustě lidí začíná vadit,“ konstatovala starostka Stříbrných Hor Jana Pazderková.

Jenže řidiči se budou muset obrnit pořádnou dávkou trpělivosti. Uzavírka se podle Tesařové má opakovat ještě několik další let. „Určitě tak tři čtyři roky. Vždy půjde o celkovou uzavírku. Silnice je úzká, není možné ji opravovat za provozu,“ pravila starostka.

Tohle že je silnice první třídy?

Silnice I/19 od Havlíčkova Brodu přes Žďár nad Sázavou dál na východ v minulosti spadala do kategorie druhých tříd. Tehdejší silnice II/150 dokonce bývala vůbec tou nejdelší v republice. Na „jedničku“ byl úsek od Brodu na východ na žádost regionů povýšen až zhruba před dvěma dekádami.

Svými parametry však na mnohých místech silnici první třídy vůbec nepřipomíná. Nejpatrnější je to zejména v úseku od Pohledu přes Simtany a Stříbrné Hory do Přibyslavi. Vozovka je tam úzká, na řidiče čeká množství serpentin i převýšení. Těžko se v nich míjí dvě větší vozidla.



„Snažíme se tento stav napravit, ale mělo se to udělat už dávno,“ poznamenala Tesařová.

V minulých letech se opravoval úsek ze Stříbrných Hor na Přibyslav. Silnice zde byla částečně narovnána a rozšířena. Pokračovalo se průtahem Přibyslaví a zatáčkou v Simtanech. Loni došlo na část mezi Pohledem a Simtany, která vede po břehu rybníka. Sanovat se zde musel svah. Letos jde zejména o serpentiny ze Simtan ke Stříbrným Horám.

Rekonstrukce až v příštím roce

Otázkou je, zda se už letos podaří obnovit i průtah Pohledem. „Kanalizace a vodovod jsou sice akcí na rok a půl, řad pod silnicí ale budeme mít hotový do konce června. Pak už je to na ŘSD,“ poznamenal pohledský starosta.



Pravděpodobné však je, že letos dojde jen k provizorní obnově povrchu silnice v Pohledu. Rekonstrukce by se průtah mohl dočkat až v příštím roce. Stalo by se tak společně s navazujícím úsekem se zatáčkami skrz les směrem na Simtany.

„Ten úsek bude trochu složitější. Chceme tam silnici rozšířit, aby měla více než šest metrů. K tomu ale bude potřeba územní rozhodnutí,“ upozornila ředitelka Tesařová.

Neustálými objížďkami dostávají zabrat okolní menší silnice, které na takový provoz nikdy nebyly stavěné. Nejvíce trpí silnička spojující Stříbrné Hory s Krátkou Vsí. Ta je přes opakované záplatování v dezolátním stavu takřka rok co rok.

„Loni jsme si vyžádali její souvislejší opravu, skoro se po ní nedalo jet. Teď má nový povrch a pevnější krajnice, je konečně v docela dobrém stavu. Ale uvidí se, jak dlouho při současném provozu vydrží,“ poznamenala starostka Pazderková.