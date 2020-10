Kruhový objezd na okraji Přibyslavi vznikne do roka, město ho zaplatí samo

O kruhovém objezdu v lokalitě nedaleko přibyslavského nádraží se mluví už delší dobu. Mnoho času zabralo, než si město s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), které je správcem silnice první třídy, vyjasnilo podobu a parametry objezdu.

To se už podařilo. ŘSD co nevidět vydá svolení ke stavbě. „Náš úsek výstavby to povolil. Kruhový objezd v těchto místech není nic proti ničemu. My ho vyloženě nepožadujeme, ale také nám tu nevadí,“ uvedla ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Z jejího výroku je patrné, jaký má tato státní organizace k investici přístup. ŘSD se podle ní na výstavbě podílet nebude. „Určitě ne finančně,“ zdůraznila Tesařová. Veškeré náklady tak půjdou za přibyslavskou radnicí.

„Jsme s tím srozuměni. Hlavním důvodem stavby objezdu je skutečně napojení nově vznikajícího sídliště. A to je nesmírně důležité. Je to tudíž naše investice,“ konstatoval přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

Přibyslav využije další uzavírky u Stříbrných hor

V těchto dnech finišuje územní řízení. Podle Kamaráda by se pak mělo stavět v příštím roce. Budování objezdu má trvat několik týdnů až měsíců, hotovo by mělo být na podzim.

„Využijeme k tomu období, kdy bude pokračovat rekonstrukce silnice 19 mezi Stříbrnými Horami a Simtany. Provoz po ní tak i zde v Přibyslavi bude menší,“ prozradil přibyslavský starosta.

Výstavba objezdu je zatím plánovaná za provozu. Zhotovitelská firma by měla pracovat po polovinách. Po jedné by se mělo stále jezdit kyvadlově, provoz mají řídit provizorní semafory.

A nový kruhový objezd by po dokončení měl mít i jednu zvláštnost. Bude lehce asymetrický, aby umožnil snadnější průjezd delším nákladním vozům v přímém směru po hlavní silnici. „Rozměrově jiná bude vydlážděná část,“ podotkl Kamarád.

Výstavbu výrazně prodraží přeložky inženýrských sítí

Po nově vybudované spojce k sídlišti Pod Bramborárnou bude jezdit prakticky výhradně osobní doprava. Ta má nyní k dispozici pouze jedinou cestu, jíž může lokalitu opustit. Výjezd na silnici 19 naproti zámku je však úzký a nepřehledný. Řidiči se zde musí orientovat podle zrcadel. „Není to zrovna bezpečné,“ prohlásil už dřív Martin Kamarád.

Starosta odhaduje náklady na vybudování kruhového objezdu kolem dvaceti milionů korun. Velice výrazně stavbu prodraží nutné přeložky kabelů a podzemních sítí, jichž je před přibyslavským nádražím obrovské množství. „Jen to bude skoro třetina nákladů,“ pronesl Kamarád.

Podle místostarosty Michaela Omese je problém v tom, že při překládání kabelů firmy nechtějí pouze vedení napojit, prodloužit a obkroužit objezd. „Ony trvají na tom, že je potřeba ho nahradit v celé jeho délce, například od trafostanice k další trafostanici. To práce výrazně prodražuje,“ vysvětlil.



I kvůli těmto nákladům chce město ještě s žádostí o finanční spoluúčast požádat Státní fond dopravní infrastruktury. „Kruhový objezd zde přispěje ke zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu. Pokusíme se proto ještě otevřít jednání. Ale na rovinu, moc šancí si už nedáváme,“ poznamenal Omes.

Druhý kruhový objezd nebude, Penny zamíří jinam

Přibyslavská radnice v minulosti uvažovala, že by v této lokalitě byly hned dva kruhové vedle sebe. Druhý měl následovat jen o pár desítek metrů dál, směrem k městu. Z toho ale nakonec sešlo, druhý kruhák se minimálně prozatím stavět nebude.

„Jeho budování bylo navázáno na výstavbu nákupního centra, kterou na zdejším volném pozemku plánoval Penny Market. Ten svůj záměr nakonec ale přestěhoval na severní okraj města, ke hřbitovu, tudíž ke stavbě druhého kruhového objezdu není důvod,“ vysvětlil starosta Kamarád.

Podle něj se investor nákupního centra nedohodl s ŘSD. Jakkoliv se to může nyní zdát utopická myšlenka, v budoucnu by právě těmito místy mohl vést obchvat Přibyslavi.

„Obchod by zde mohl být jen po dobu dvaceti let, pak by investor musel pozemek opustit,“ naznačil Kamarád.