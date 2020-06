Po tříleté rekonstrukci projely po Negrelliho viaduktu první vlaky

Kvůli tomu zároveň o půl miliardy stoupla cena stavby na 1,96 miliardy Kč. Téměř miliardu korun z toho činí peníze z fondů EU.

Po viaduktu jezdí linky z Prahy do Kladna a Kralup nad Vltavou. Spolu s tím se změnily i jízdní řády. Cesta do centra Prahy se zkrátí asi o sedm minut. Spolu se znovuotevřením mostu se ale v Bubnech zrušila zastávka v těsné blízkosti stanice metra Praha-Bubny Vltavská. Vlaky budou znovu zastavovat asi o 250 metrů dál před historickou staniční budovou.

Během rekonstrukce bylo opraveno 100 cihlových, pískovcových a žulových kleneb, z nichž osm překračuje Vltavu. Celkem 19 kleneb muselo být kompletně rozebráno a znovu sestaveno.

Zmodernizoval se také železniční spodek a svršek, což umožní zvýšení traťové rychlosti ze 40 km/h na 60 km/h a také plynulejší a bezpečnější provoz. Na trať nyní může vyjet až 14 párů vlaků za hodinu. Vyměněny byly na některých místech i mostní konstrukce. Trať byla také vybavena protihlukovými a zabezpečovacími systémy.

V budoucnu by se měly obnovit i prostory pod oblouky, kde vzniknou kavárny či ateliéry. Pražský magistrát chce kvůli tomu zažádat v létě o územní rozhodnutí na úpravu okolí Negrelliho viaduktu v Karlíně. Stavební práce by měly začít za dva roky.

Negrelliho viadukt bude součástí tratě z centra Prahy na ruzyňské letiště. Další úseky se začnou stavět za dva roky.. Trať by měla být hotová do roku 2028 a stát by měla celkem přes 31 miliard korun.

Evropská komise v ČR @ZEK_Praha ⚡ Už v pondělí zahájí provoz Negrelliho viadukt – pýcha Karlína a kdysi nejdelší železniční most v Evropě. Obnoven díky EU fondům: poskytly téměř celou částku: 990 z celkových 1 282 milionů korun. #EUfunds https://t.co/8IpOl4wyyt oblíbit odpovědět

Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanice s Bubny. Stavba dlouhá 1 100 metrů, která byla uvedena do provozu na začátku června 1850, je památkově chráněná. Jméno má po staviteli Aloisi Negrellim.

PID @PIDoficialni Připomínáme změny s otevřením Negrelliho viaduktu od zítřka: ▪️ vlaky do Kladna ukončené na Vltavské jsou prodlouženy na Masarykovo nádr. ▪️ osobní a spěšné vlaky od Kralup pojedou nejkratší cestou na Masarykovo nádr. (místo v Holešovicích nově zastaví v zastávce Holešovice zast. https://t.co/X8weavGqIV oblíbit odpovědět