Vlaky se na Negrelliho viadukt vrátí 1. června, zastávka blízko metra zmizí

Na své původní trasy se vrátí linky S4 z Prahy do Kralup nad Vltavou a Ústí nad Labem a také osobní a spěšné linky S5 a R45 z Prahy do Kladna.

„Cestující z Kralup tak dojedou osobním vlakem díky kratší trase do centra Prahy na Masarykovo nádraží až o sedm minut dříve, ale především se tyto spoje vyhnou silně vytížené křižovatce tratí v oblasti Balabenky. Doprava by tak měla být plynulejší a spolehlivější. Bez přesedání přímo do centra zamíří i osobní a spěšné vlaky linky S5 a R45 z Kladna,“ uvedl obchodní ředitel Regionálního obchodního centra ČD pro Prahu a Středočeský kraj Jakub Goliáš.

Vlaky na trase do Kralup nad Vltavou tak stejně jako v minulosti pojedou z Podbaby do původní zastávky Praha-Holešovice zastávka a vyhnou se novému holešovickému nádraží. Tam i nadále zamíří rychlíky z Děčína a Ústí nad Labem (linka R20), které pojedou nadále na pražské hlavní nádraží.

Lidem se posun zastávky moc nezamlouvá

U linek na Kladno se pak také zruší zastávka Praha-Bubny Vltavská. Vlaky budou znovu zastavovat o několik set metrů dál na původním nádraží Praha-Bubny a budou pokračovat přímo do centra přes Negrelliho viadukt na Masarykovo nádraží.

Za tento přesun ovšem už teď sklízí pražský organizátor dopravy Ropid kritické ohlasy na Facebooku. Lidem totiž vyhovovalo, že mohli z původní zastávky zamířit hned přímo do metra, kam to bylo pár kroků, zatímco nově budou muset popojít asi o 250 metrů dál znovu před staniční budovu, kde vlaky zastavovaly před rekonstrukcí viaduktu.

Kritici také připomínají, že zastávka Praha-Bubny Vltavská měla být podle dřívějších prohlášení Ropidu trvalá.

Schéma fungování příměstských vlaků poté, co bude v provozu Negreliho viadukt

Ropid ale argumentuje tím, že tato zastávka trvalá bude, ovšem až po celkové rekonstrukci tratě na Kladno. Problém je totiž v tom, že zastávka u metra byla na slepé koleji, kde vlaky při rekonstrukci končily. Teď ale budou najíždět na výhybky a pokračovat na viadukt.

Zastávka tak musí být ještě před těmito výhybkami a návěstidly, jenže na jižní stranu, tedy tam, kde bylo provizorium, se jednoduše nevejde. Kvůli dalším výhybkám a návěstidlům.

„Vybudování zastávky v blízkosti stanice metra je samozřejmě v plánu v rámci rekonstrukce trati do Kladna, která je v tomto úseku již v poměrně pokročilém stádiu přípravy. Cílovým stavem tedy je přemístění nástupiště stanice Praha-Bubny k metru (pro trať na Kladno i Kralupy), nicméně ještě to chvíli potrvá,“ slibuje Ropid.

7. února 2020

Rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu začala před třemi lety. Celkové investiční náklady na opravu se nakonec vyšplhaly na 1,9 miliardy korun. Podle Správy železnic oprava přispěje ke zvýšení plynulosti provozu a umožní zvýšit počet vypravovaných vlaků. Po otevření bude viadukt prvním dokončeným úsekem trati na letiště.

Negrelliho viadukt je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a druhým nejstarším stojícím mostem v Praze. Spojuje Masarykovo nádraží přes ostrov Štvanice s Bubny. Stavba dlouhá 1100 metrů, která byla uvedena do provozu na začátku června 1850, je památkově chráněná. Jméno má po staviteli Aloisi Negrellim.