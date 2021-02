Plánovaná zástavba na náměstí Miloše Formana narazila u radních

Piazzetta pojmenovaná po slavném režisérovi je majetkově součástí hotelu Intercontinental, který v lednu 2019 přes fond R2G koupili podnikatelé Oldřich Šlemr, Eduard Kučer a Pavel Baudiš.



Po získání hotelu představili majitelé plán na úpravu jeho okolí, která počítá i s prosklenou stavbou. Původně měla mít pět nadzemních podlaží, po kritice investor počet o dvě snížil.



Proti stavbě výrazně vystupuje bývalý starosta a nynější opoziční zastupitel Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha Sobě) a jeho bratr Jan, který je předsedou zastupitelského klubu Prahy Sobě na magistrátu, poslancem a starostou Prahy 7.

Janu Čižinskému se nyní podařilo získat podporu Pirátů a na radě společně přehlasovali zástupce Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), z nichž většina se při hlasování zdržela. Na posledním jednání zastupitelů se Praze Sobě obdobně formulované stanovisko prosadit nepodařilo. Nyní už není schválení zastupiteli nutné.

Územní plán dodoluje jen malý obchod

Podle schváleného dokumentu je plocha, na které by měla budova stát, veřejným prostranstvím, a stavba je proto nežádoucí. Podle územního plánu je nyní možné na veřejném prostranství umístit jen drobné obchodní prostory.



Investor nicméně již dříve získal souhlas všech potřebných orgánů a institucí včetně pražského magistrátu a IPR. Samospráva města o povolení stavby nerozhoduje, může jen podat námitku jako účastník řízení. Právě tím dnes politici pověřili IPR.

„Podle územního plánu to teď stavebním blokem není, je tam otázka interpretace pravidel územního plánu v této lokalitě,“ řekl po jednání primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který jinak projekt revitalizace náměstí vítá.

Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (za TOP 09), který se dnes zdržel hlasování, se jedná o střet dvou pohledů.

„Jeden vnímá zásah výstavbou hotelu a demolici zbytku zachovaného bloku jako hotovou a stabilizovanou situaci, kdy odstraněny blok tvoří náměstí. Druhý pohled se ptá, jestli není možné po diskusi a případné soutěži urbánní situaci rehabilitovat ve směru původního stavu,“ uvedl. Dodal, že považuje za správný druhý přístup. K němu se přiklonil i odbor územního rozvoje magistrátu, který se stavbou souhlasil.

Zástupci majitelů hotelů se proti odporu ze strany některých politiků ohrazují, naposledy v otevřeném dopisu Janu Čižinskému. Předseda představenstva fondu R2G Michal Smrek mimo jiné uvedl, že Čižinský je ve střetu zájmů, protože u piazzetty bydlí jeho matka a vyrůstal tam.

„Tady se jedná o učebnicový příklad protiprávního jednání politika ve střetu zájmů, který se snaží použít svůj politický vliv a tlačí na orgány samosprávy, aby zpětně napadly už řádně vydaná a právně závazná souhlasná stanoviska příslušných orgánů státní správy a IPR, s cílem dosáhnout jejich změny,“ uvedl manažer. Čižinský dříve popřel, že se jedná o střet zájmů.

Nynější piazzeta byla v minulosti zastavěna, část domů však byla zničena na konci druhé světové války a zbytek zbourán na konci šedesátých let. Nyní většinu prostoru zabírá ventilace a vjezd do podzemních garáží hotelu, které by měly po rekonstrukci zmizet. Podle investorů má nová budova zabírat 8,5 procenta nové plochy náměstí. Po Miloši Formanovi se prostranství jmenuje od roku 2018.