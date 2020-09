Železniční most pod Vyšehradem dál rezaví. Starý je už více než století

Železniční most, který nemá žádný oficiální název, bývá v mapách nebo mezi Pražany označován přívlastkem „vyšehradský“. Vyjímá se při pohledu od řeky na Vyšehrad i naopak.



„První most, jednokolejný, tady stál už v roce 1872. Později v roce 1901 byl nahrazen právě tímto mostem, dvoukolejným. Stavěla jej Rustonka a mostárna Bratři Prášilové,“ popisuje historik architektury Zdeněk Lukeš.

Zkrácený lidový název Rustonka se vžil pro významný pražský strojírenský podnik Ruston a spol.



„Most je postaven na dvou kamenných pilířích a má tři pole s krásnými železnými parabolickými nosníky. Je to svým způsobem unikátní konstrukce,“ míní Lukeš. Podle historika architektury by se most dal decentně osvětlit, podobně jako je třeba osvětlena ocelovo-železná konstrukce Eiffelovy věže.

Pokud je potřeba více kolejí, měl by se podle historika postavit nový most vedle toho stávajícího. „Věřím, že most opravit jde a památkově chráněný most jako tento, by měl v Praze určitě zůstat,“ myslí si Lukeš.

Lávky pro pěší opravila za mnoho milionů v roce 2019 Technická správa komunikací. O samotný most se však má starat Správa železnic.