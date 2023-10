Praha zakázala pálení listí kvůli ovzduší. Doprava je horší, míní odborníci

Jak připravit horký kompost? Ve správně založeném kompostu by měly tvořit tři čtvrtiny materiály bohaté na uhlík (listy, sláma a dřevní štěpka), zbytek složky bohaté na dusík (zelená tráva, organický odpad z kuchyně a zvířecí trus).

Doporučuje se předem shromažďovat různé materiály v malých hromadách. Po jejich smíchání a umístění do kompostovací nádoby (měla by být vysoká minimálně 1 metr a široká 1,5 metru) probíhá tři týdny horká fáze, během níž teplota díky činnosti mikroorganismů dosáhne i 80 °C. Po tuto dobu je nutné kompost alespoň jednou týdně překopat. Poté teplota klesne na 20 °C a do kompostu se mohou přesunout žížaly a další živočichové.

Během jednoho až dvou měsíců pod jejich vlivem vznikne humus, skvělé hnojivo pro zlepšení půdy, které lze také použít k mulčování. Za dalšího půl roku vznikne plně vyzrálý kompost, který lze využít jako výborný substrát pro pěstování a hnojivo.