Ministerstvo životního prostředí souhlasí se spalovnou v Rybitví

Snaha společnosti AVE CZ vybudovat spalovnu nebezpečných odpadů na místě starého zařízení v Rybitví na návětrné straně Pardubic trvá už patnáct let. V pondělí ale firma obdržela to, o co vždy usilovala. Souhlas ministerstva životního prostředí.

To dospělo k závěru, že vliv spalovny na zdraví obyvatel bude tak malý, že ho lze akceptovat. Firma potřebuje před zahájením stavby získat integrované povolení a stavební povolení, což bude dlouhodobý proces. Zdolala ale hlavní překážku.

„Je to černý den pro pardubickou ekologii. Jsem zklamán. Seznámíme se s argumenty a zjistíme, co se dá dělat. Určitě budeme bojovat dál,“ uvedl Jan Linhart ze sdružení Zelená pro Pardubicko, který proti spalovně v Rybitví dlouhodobě bojuje.

Společnost AVE CZ chce v Rybitví spalovat až 20 tisíc tun průmyslového a nemocničního odpadu za rok, což s dvoutýdenní odstávkou představuje ročně 7,5 tisíce provozních hodin.

Radní Pardubic pálení chemikálií na návětrné straně města dlouhodobě odmítají.

Pětačtyřicet podmínek

Ministerstvo vydání stanoviska vymezilo 45 podmínkami, jež musí investor splnit. „Tyto podmínky minimalizují především vlivy záměru na veřejné zdraví, jak z hlediska ochrany ovzduší, tak hluku. Vlivy na ostatní složky životního prostředí byly hodnoceny jako málo významné, zejména vzhledem k umístění spalovny ve stávajícím areálu,“ uvedla mluvčí ministerstva Lucie Ješátková.

Splnění většiny podmínek nebude znamenat pro firmu překážku, ať už to je například dvoumetrový plot kolem areálu, anebo požadavek „zpřesnit údaje o periodicitě srážek“. Podle předložené dokumentace splňuje plánované zařízení všechny požadované emisní limity. Přesto ministerstvo jako jednu z podmínek stanovilo další snížení vlivů na ovzduší podle takzvaných nejlepších dostupných technik (BAT).

Investorovi uložilo směrovat další přípravu záměru k dodržení 50 procent hodnoty emisí spojených s BAT u látek znečišťujících ovzduší. Součástí závazného stanoviska je také omezení nepříznivých účinků hluku z nákladní dopravy, které ukládá příjem odpadů do spalovny od 7.00 do 20.00. Další podmínkou je autorizované kontrolní měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku a z vyvolané dopravy.

„Na základě posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a stanovení zmírňujících opatření dospělo MŽP k závěru, že vlivy záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel jsou akceptovatelné a nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími právními předpisy. K dokumentaci EIA obdrželo MŽP celkem 44 vyjádření. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků, veřejnosti a spolků projevovala nesouhlas se záměrem, především z důvodu obav z umístění dalšího zdroje znečištění do lokality, z jeho vlivů na veřejné zdraví a z rizik spojených s provozem spalovny,“ uvedla Ješátková.

Vedení magistrátu si chce písemné stanovisko nejdříve prostudovat. „Budeme se radit, jak postupovat dál, zda ještě máme nějaké opravné kroky. Domluvili jsme se také s primátorem, že po neděli zajedeme na ministerstvo a probereme situaci přímo na místě s nimi,“ řekla ČTK náměstkyně primátora Pardubic Jiřina Klčová (ANO 2011).

Zařízení vlastní AVE CZ od roku 2006, kdy je koupila od chemičky Synthesia. Pod protestní petici proti obnovení provozu se v roce 2009 podepsalo téměř 50 tisíc lidí, ministerstvo nakonec vydalo záporné stanovisko EIA. Loni v únoru se k obnovenému záměru uskutečnilo veřejné projednání. Další petici podepsalo více než deset tisíc lidí.