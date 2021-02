Za podpálení chaty s bezdomovcem si recidivista odpyká 13 let za vraždu

„Jiří Málek je jednoznačně usvědčován svědeckými výpověďmi. Trest je zcela přiměřený vzhledem k trestní minulosti obžalovaného i tomu, že je trest ukládán jako souhrnný,“ zdůvodnil úterní rozhodnutí předseda senátu vrchního soudu Martin Zelenka.

Státní zástupce pro Málka požadoval trest za vraždu podle nejpřísnějšího ustanovení příslušného paragrafu. Obviněnému by tak hrozilo 15 až 20 let, městský soud ale čin kvalifikoval podle mírnějšího odstavce trestního zákoníku jako prostou vraždu se sazbou 10 až 18 let.



„Kvalifikace skutku je nesprávná, trest je nepřiměřeně mírný,“ požadoval dnes u vrchního soudu státní zástupce zpřísnění a vyšší trest.



Obhajoba naopak v případě vraždy žádala zproštění viny. „Nebylo prokázáno kdy, kým a jak došlo k zapálení přístřešku,“ uvedla u vrchního soudu Málkova advokátka.

Pro svého klienta navrhla uložit jen trest za těžké ublížení na zdraví, tedy za prvotní napadení a zmlácení muže bez přístřeší. Za tento delikt lze uložit trest od tří do deseti let.

„Má obhájkyně už všechno řekla,“ řekl stručně na závěr obžalovaný.

Dnes to shoří

„Já si to v podstatě nepamatuji,“ tvrdil od počátku jednání Málek. K ataku došlo 6. července 2019. Málek bezdomovce podle obžaloby napadl pěstí, posléze do něj kopal a nakonec na něj dupl. Potlučené tělo fotil. Zbitého muže další z bezdomovců odtáhl do jeho příbytku.

Později se k přístřešku, v němž ležela bezvládná oběť, vrátil i Málek. „Dnes to tady shoří,“ řekl podle obžaloby. Do boudy hodil zřejmě zapálený papír anebo kus hadru, po němž se přístřešek záhy ocitl v plamenech.

„Příčinou úmrtí poškozeného byla určena akutní otrava oxidem uhelnatým v kombinaci s otravou alkoholem,“ uvedli znalci. Podle psychologa a psychiatra Málek netrpí žádnou duševní chorobou, má však poruchu osobnosti. Je sebestředný a v opilosti reaguje impulzivně.

Motivem surového činu mohla být Málkova nenávist k bezdomovcům i hádka o ukradenou krabici vína.



Málek se zodpovídal též z toho, že na konci června 2019 v jedné ze samoobsluh v Krči nadával známé a poté členovi ochranky. Když se ho muž z ostrahy snažil z obchodu vytlačit, Málek mu pěstí pochroumal nos.

Kvůli výtržnictví měl obžalovaný problémy již před několika lety. Tehdy od Obvodního soudu pro Prahu 9 odešel s trestním příkazem. Nešlo o jediný střet s trestním zákoníkem. Málkův rejstřík obsahuje 11 záznamů.