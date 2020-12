Zbitý bezdomovec zemřel v hořící boudě, útočník dostal 13 let za vraždu

„Z útoku nelze dovodit, že cílem obžalovaného bylo jen povalit poškozeného na zem. Vnuknutí podpálit pojal náhle. Jde o dva samostatné činy,“ zdůvodnil rozsudek předseda senátu Tome Frankič.



Verdikt není pravomocný, lze se proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.

Málka původně žalobkyně stíhala za promyšlenou vraždu spáchanou podle přísnějšího, třetího odstavce, kde hrozí sazba 15 až 20 let. Podle soudu se však jednalo jen o vraždu v úmyslu nepřímém podle prvního odstavce. Podle něj může soud uložit trest od 10 do 18 let.

„Trestnou činnost obžalovaného považuji plně za prokázanou a to například na základě výpovědi svědků i znalců. Jednání obžalovaného svědčí o mimořádné agresi a neúctě k lidskému životu,“ řekla státní zástupkyně Hana Vlášková.

Ta pro Málka žádala trest za vraždu v polovině sazby, která činí 15 až 20 let vězení.



„Obžalovaný byl jedenáctkrát trestán za majetkovou i násilnou trestnou činnost. Ke skutku došlo v době, kdy byl podmíněně odsouzen za předchozí trestnou činnost,“ uvedla státní zástupkyně.

Žalobci chybí motiv, zdůraznila Málkova advokátka. „Jeho absenci obžaloba skryla za údajnou nenávist mého klienta vůči bezdomovcům,“ zdůraznila obhájkyně. V závěrečném návrhu zpochybnila i výpovědi některých svědků.

Advokátka zdůraznila, že není ani jasná příčina požáru boudy, v níž bezdomovec zahynul. Oheň je prý běžnou mstou mezi bezdomovci v Trojmezí. „Trestný čin vraždy nebyl prokázán,“ shrnula obhájkyně a navrhla zprostit Málka obvinění z vraždy.



„Je mi to líto. Co se tehdy stalo, si moc nepamatuji. Ale nebyl bych schopen někoho zapálit,“ řekl v závěrečném slově Jiří Málek.

Soud ve středu ještě přehrál několik záznamů, natočených na místě činu s bezdomovci, kteří tam žijí. Předseda senátu přečetl také výpověď svědkyně, kterou se k hlavnímu líčení nepodařilo dopravit ani za policejní asistence. Ta se vyjadřovala mimo jiné o svém vztahu k oběti i obviněnému.

Devastující plameny

„Já si to v podstatě nepamatuji,“ tvrdil od počátku jednání Málek. Žaloba tvrdila, že 6. července 2019 svého staršího soka nejprve napadl pěstí, pak do něj kopal a nakonec na něj dupl. Tělo poté fotil. Zbitého muže jeden z bezdomovců odtáhl zpět do jeho doupěte.

Později k přístřešku, v němž ležela bezvládná oběť napadení, došel i obžalovaný. „Dnes to tady shoří,“ řekl podle obžaloby. Do boudy hodil prý zapálený papír nebo kus hadru, a zavinil tak rychle se šířící požár.

„Příčinou úmrtí poškozeného byla určena akutní otrava oxidem uhelnatým v kombinaci s otravou alkoholem,“ uvedli k příčině smrti oběti znalci.



Podle psychologa a psychiatra Málek netrpí žádnou duševní chorobou, má však poruchu osobnosti. Je sebestředný a v opilosti reaguje impulzivně.

Kromě vraždy státní zástupkyně Málka vinila také z toho, že na konci června 2019 v jedné ze samoobsluh v Krči nejprve nadával známé a poté členovi ochranky. Ten se ho snažil z obchodu vytlačit a obžalovaný pěstí muži pochroumal nos.

Žalobce to kvalifikoval jako výtržnictví, kvůli stejnému přečinu měl obžalovaný problémy již před několika lety. Tehdy od Obvodního soudu pro Prahu 10 odešel s trestním příkazem.