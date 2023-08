Při kontrolách na festivalu v Milovicích policie zadržela uprchlého vězně

V souvislosti s drum&bass festivalem Let It Roll spustili dnes policisté v Milovicích na Nymbursku rozsáhlé kontroly, zadrželi při nich i uprchlého vězně a řešili několik přestupků. Dosud provedli přes 500 kontrol lidí, loni za celý festival to byly 3 000. Akce potrvá do soboty.