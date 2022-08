Desítky přestupků, stovka ošetřených pacientů. V Milovicích končí festival

Přes dvacet tisíc hudebních nadšenců dorazilo na festival Let it Roll na letiště v Milovicích. Policisté na místě řešili desítky přestupků, záchranáři ošetřili přes stovku účastníků, dvacítku převezli do nemocnice. Festival elektronické hudby v sobotu končí.