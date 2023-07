Obcí duněla 70 hodin technoparty. Peklo na zemi, říká starostka, zakročit nemohla

Technoparty probíhala na loukách v obci Stvolínky poblíž osady Kolné.

„Ve čtvrtek po poledni začali účastníci najíždět na pozemek, který měli řádně pronajatý od majitele, nějakého pána z Liberce. Začali stavět aparaturu a my v tu chvíli zbystřili, protože mi začali volat obyvatelé z osady, kteří to měli nejblíž,“ popisuje akci starostka obce Pavlína Ištoková.

„V pátek ve dvě hodiny odpoledne to spustili a vypli to dneska v poledne, takže jsme tu měli sedmdesát hodin peklo na zemi,“ pokračuje starostka.

Hned ve čtvrtek proto začala hledat způsoby, jak akci zastavit v jejím zárodku. „Na internetu jsem našla metodický pokyn z ministerstva vnitra, ve kterém jsem se dozvěděla, že nemůžeme dělat nic. Ani policie, ani já. Prostě to nemůžeme zrušit.“

Přesto kontaktovala policii a poprosila ji o pomoc. „Policie utvořila pracovní skupinu, která se tomu začala věnovat. Moje podmínka byla, aby byla zajištěna průjezdnost silnic, protože v osadách bydlí starší lidé, kteří občas potřebují sanitku,“ vysvětluje starostka.

Podle policie měl pořadatel akce louku pronajatou od 18. hodiny dne 26. července do pondělního poledne s tím, že prostor uvede do původního stavu do 2. srpna.

Mezinárodní účast

„Na základě získaných informací o akci jsme na místě od pátku mimo jiné dohlíželi na bezpečnost silničního provozu kvůli motorizovaným účastníkům, kteří sem najížděli a také prostor průběžně opouštěli. V největší špičce tu podle našich odhadů bylo zhruba 1 800 účastníků a více jak 200 motorových vozidel,“ říká policejní mluvčí Ivana Baláková.

Řada návštěvníků dorazila do obce, která má jen něco málo přes tři sta obyvatel, ze zahraničí. „Byli mezi nimi Nizozemci, Francouzi, Němci, Britové a Italové,“ zmiňuje mluvčí.

Policisté od pátku do neděle zadokumentovaly 29 přestupků v dopravě. „Jednalo se o jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog. U dvanácti cizinců jsme přistoupili k uložení kauce, abychom tak zajistili jejich přítomnost při projednávání přestupku. Kromě toho se účastníci festivalu dopustili čtyř trestných činů kvalifikovaných jako přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, jednoho přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, tedy jízdou pod vlivem alkoholu, a jednoho maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ přibližuje Baláková.

Policisté na místě zůstanou do doby, než všichni účastníci odjedou. „Současně zpracováváme dokumentaci všech dalších deliktů, ke kterým v průběhu akce došlo, včetně přestupků proti zákonu o ochraně přírody a krajiny a proti veřejnému pořádku. Ty následně oznámíme příslušným správním orgánům,“ dodává Baláková.

Technoparty skončila, ale ani po ní nebudou mít obyvatelé Stvolínek klidné spaní. „Všichni se teď hrozíme, že by se to opakovalo,“ varuje starostka obce.