Začíná Masters of Rock. Tvrdý metal necháváme jiným, říká ředitel festivalu

První ročník Masters of Rock se konal přesně před dvaceti lety. Napadlo by vás tehdy, jak bude festival vypadat v roce 2023?

Masters of Rock jsme zakládali s myšlenkou, že chceme v Česku uspořádat mezinárodní rock/metalovou přehlídku. Inspirací pro mě byla návštěva festivalu v dánském Roskilde, kde jsem viděl světovou akci v obřích rozměrech a podporovanou ze strany státu či samosprávy.

Jako Pragokoncert jsme tehdy dělali samostatné koncerty, ale festival ne. Proto jsem si před sebe dal úkol vybudovat něco, co jsem viděl v Roskilde. Nicméně věděl jsem, že to bude běh na dlouhou trať, proto jsme začali opatrně a uspořádali jen dvoudenní přehlídku, v níž zahraniční kapely měly spíše minoritní zastoupení. Masters of Rock ale brzo vyrostl, už za rok jsme měli třídenní program, dva roky poté čtyři dny a tohoto formátu se držíme dodnes. A hlavně převládly skupiny z ciziny, které dnes tvoří 95 procent lineupu na hlavní stage.

Které koncerty nebo roky byly přelomové?

Hned první ročník, kdy nám někteří lidé ani nevěřili, že do Vizovic přivezeme HIM. Kolovaly fámy, že to bude jejich revival. (směje se) Nakonec přišlo sedm tisíc fanoušků a i když nepřijeli Overkill a Prong, jimž se na dálnici v Německu pokazil autobus, byl to velký úspěch. Pak už to šlo rychle, velkým přelomem bylo vystoupení Manowar, pak Helloween a dalších.

Jaký koncert vám za těch dvacet let udělal největší radost?

Ikonické vystoupení bylo k vidění v roce 2006, kdy se členové Gamma Ray v čele s Kaiem Hansenem přidali na pódiu k Helloween během jejich koncertu a zahráli s nimi písně Helloween a I Want Out. Bylo to poprvé, kdy Kai po odchodu z kapely zase stál na jedné stage se svými bývalými spoluhráči. Jejich jam session je památnou událostí, během níž panovala úžasná atmosféra a šlo o první signál toho, že v budoucnu může dojít na reunion Helloween.

Obě kapely potom odjely společné světové turné. Chtěl jsem dostat na pódium k Helloween i původního zpěváka „Dýní“ Michaela Kiskeho, ale na to ještě neuzrál čas. Nicméně jsme ho přivezli na Masters of Rock s kapelou Unisonic, kde působil společně s Kaiem, a nakonec vznikl projekt Helloween Pumpkins United, kde se oba přidali ke své bývalé kapele. Možná tohle všechno opravdu začalo před sedmnácti lety ve Vizovicích.

Legend, které přijely na Masters of Rock, bylo daleko víc, ne?

Jsem moc hrdý na to, že se nám povedlo získat Motörhead s Lemmym Kilmisterem, absolutně ikonickou postavou rockové historie a vzorem řady slavných hudebníků. Historky, které jsme s ním zažili v zákulisí či na hotelu, si budu pamatovat do konce života.

Stejně jako nezapomenu na koncert Twisted Sister, což byla pravá americká show, kterou jsme všichni v úžasu pozorovali. Bohužel ani jedna z kapel už nepřijede, protože ukončily činnost. Dalším velkým milníkem byl loňský koncert Judas Priest k výročí padesáti let kapely, který posunul Masters of Rock i po technické stránce. Produkce Judas Priest totiž byla tak velkolepá, že jsme museli sehnat největší pódium v historii festivalu.

Pojďme k letošnímu programu, jenž je čtyřdenní. Čtvrtku vévodí německá kapela Kreator.

Obecně bych řekl, že máme čtyři denní headlinery a každý z nich zastupuje jiný žánr. Jedno však mají společné: přivezou velkou pódiovou produkci, takže to budou krásné koncerty i po vizuální stránce. Kreator je thrashmetalová legenda, která stejně jako další slavné kapely hraje už od 80. let a dnes patří mezi světovou špičku. Svoji show mají promakanou do posledního detailu, zároveň je to po hudební stránce pořád velký nářez.

Před nimi vystoupí Sonata Artica, severská melodická metalová stálice, nebo Battle Beast s neskutečně energickou zpěvačkou Norou. Mám na ni speciální vzpomínku, když tady hráli naposledy, tak se nechala vyvézt na 70 metrů vysoké rameno bungee jumpingu a skočila hlavou dolů, přičemž jednomu fotografovi se ji podařilo v tu chvíli vyfotit a je to jedna z nejlepších fotek v historii Masters of Rock. Večer pak uzavřou němečtí Crematory a upozornil bych i na odpolední April Art, což je skupina hrající moderní rock s krásnou zpěvačkou s velmi příjemným hlasem.

Zimní Masters of Rock ve Zlíně (prosinec 2022)

Páteční večer bude patřit ženám, na Ronnie James Dio Stage se představí Tarja a Within Temptation v čele se Sharon den Adel. Dojde na jejich duet?

Ano, fanoušci se na to mohou těšit. Když spolu holky zpívaly v Plzni, tak video na YouTube vidělo 20 milionů lidí a jejich duet z Masters of Rock 2019 s písní Paradise zhlédlo jen na festivalové facebookové stránce 1,6 milionu diváků. Tarja má v Česku velmi silnou základnu fanoušků a letos přijede s rockovým setem. Within Temptation zase budou mít největší produkci ze všech kapel, lidé se mají na co těšit. Skupina neustále roste, dnes už plní sportovní haly a hodně přitom dělá právě Sharon, která je výbornou frontmankou.

Pátek však nebude jen o těchto dvou skupinách, že?

Noční čas dostali Soulfly s Maxem Cavalerou, další prvotřídní postavou metalového světa a zakladatelem slavné Sepultury. Opět to bude nářez první kategorie a z fanoušků vyždímá poslední zbytky sil. Vystoupí také Feuerschwanz, což je kapela velmi populární v Německu, kde jsou její desky na prvním místě žebříčku prodejnosti a na samostatné koncerty chodí čtyři tisíce lidí. U nás s jejich vystoupeními teprve začínáme. A výhledově si myslím, že se stanou hodně populární. Jde o folkmetal stylizovaný do středověku s obrovsky výpravnou a v podstatě divadelní pódiovou show plnou rytířů, zbrojnošů či tanečnic.

Peckou bude koncert Phila Campbella s jeho syny. Bývalý kytarista Motörhead odehraje písně z éry této slavné skupiny a společně zavzpomínáme na Lemmyho. Parádní párty atmosféru vykouzlí The Night Flight Orchestra. Loni se při jejich vystoupení na Metalfestu areálem vinul vláček tančících fanoušků. A ještě zmíním odpolední rockery Lord of the Lost, kteří v německé části soutěže Eurovize převálcovali všechny ostatní a už si jich všimly i velké kapely jako třeba Iron Maiden a vzaly je na turné jako předkapelu. V budoucnosti o nich ještě hodně uslyšíme.

V sobotu jsou denním headlinerem legendární rockeři Europe. Proč jste vybral právě je?

Europe jsou hvězdná skupina, která v devatenáctileté historii festivalu vystoupí teprve potřetí, ale přitom je silně spjatá s našimi začátky. Vystupovala tady hned na druhém ročníku, letos přijede oslavit čtyřicet let od vydání debutového alba. Těším se na jejich špičkový hard rock té nejvyšší kvality.

Je to mainstreamová kapela, která může hrát na metalovém festivalu a stejně tak její písničky mohou pouštět v Rádiu Impuls. Pamatuju si, že když u nás hráli naposledy, tak se z boku pódia na jejich koncert dívali muzikanti z jiných kapel a vystoupení je úplně strhlo. Při songu The Final Countdown skákali jako normální fanoušci. (směje se)

A jaké další kapely budou podle vás v tento den stát za to?

Určitě Airbourne, kteří zase tak často na Masters of Rock nehrávají. Vždy je to parádní show v hudebním stylu AC/DC a se šíleným zpěvákem, který si roztříská plechovku piva o hlavu, vyleze až pod střechu pódia, kde hraje na kytaru a dělá podobné kousky.

Vystoupí také Freedom Call, miláčkové českého publika, kteří mají připravené speciální překvapení. Jako poctu pro náš plzeňský festival Metalfest tam natočili svoje loňské vystoupení a v den zahájení Masters of Rock jej vydají; v prodeji bude také ve festivalovém shopu. Zároveň složili píseň o Metalfestu, kterou návštěvníci Masters uslyší ve světové premiéře.

Podobný kousek kdysi předvedli Sabaton, kteří zde poprvé prezentovali song Far From the Fame o českém leteckém maršálovi Karlu Janouškovi, jenž se poté dokonce stal základem nové desky. A upozornil bych i na Anguse McSixe, což je exzpěvák Gloryhammer, pro něhož půjde o první vystoupení v Česku, symfonický metal s ženským vokálem v podání kapely Xandria nebo švédské sympaťáky Bloodbound, jejichž melodický heavy metal tento den zakončí.

V neděli pak Masters of Rock završí švédští Amon Amarth.

Opět to bude špičková produkce, nechme se překvapit, do jaké podoby bude jejich pódiová výprava stylizována, zda půjde o vikingskou loď, dračí hlavu, či něco jiného. Amon Amarth jsou asi nejslavnější metaloví „vikingové“, bude to parádní tečka za festivalem.

Před nimi zahrají Eluveitie, kteří patří mezi evropskou folkmetalovou elitu, společně s Korpiklaani. Česká festivalová premiéra pak čeká mongolské The Hu, což je světová senzace a atrakce pro fandy. Jejich klipy na YouTube mají stamiliony zhlédnutí. Za zmínku stojí rovněž melodický power metal od Orden Ogan, který se bude líbit příznivcům kapely Powerwolf a jí podobných, nizozemští tvrďáci Legion of the Damned nebo Warkings, kteří zase určitě zaujmou nejen fanoušky kapely Manowar.

Jak vůbec hledáte nové skupiny, které ve Vizovicích dosud ještě nehrály?

Sleduji světovou hudební scénu a neustále se dívám, co je nového či populárního. Hodně kapel hrajících melodický metal pochází ze sousedního Německa, což je pro náš region výhoda – nemají to sem daleko. Komunikuji i s agenty, od nichž dostávám tipy na skupiny, stejně jako jsem v kontaktu s managementem velkých a slavných skupin.

Většinou to bývá tak, že nová jména vezmeme na festival, a já sleduji, jak se osvědčí. Pak s nimi případně jdeme do klubů a potom už je na nich, jak dokážou získat publikum a případně růst dál. Podobný příběh v Česku napsali Sabaton, Powerwolf a další, kteří dnes patří mezi velká jména a headlinery evropských festivalů.

Proto se k vám řada kapel vrací?

Ano, jde o skupiny, jež u nás zastupujeme, jsou divácky oblíbené a zrovna vydaly novou desku, díky čemuž zahrají jiný setlist než minule, mají jinou pódiovou produkci a je to zkrátka jinak pojatý koncert.

Ve světě je absolutní standard, že se skupiny na festivalech opakují, stačí se podívat na Wacken, Hellfest a jinam. Velkých jmen není neomezené množství, aby je šlo střídat deset let. Vždy se ale snažíme nabízet i festivalové premiéry nebo bonbonky, letos to budou The Hu, Phil Campbell and the Bastard Sons, Feuerschwanz, Lord of the Lost a další.

Neuvažoval jste o tom, že byste v rámci programu přitvrdil?

Masters of Rock je od začátku koncipovaný jako festival orientující se na melodickou rockovou a metalovou hudbu, tvrdý metal je spíše koření. Nedá se čekat, že bychom sem zvali ortodoxní death nebo blackmetalové kapely. Na to se orientují jiné přehlídky. Jdeme naší cestou a myslím, že fanouškům vyhovuje.

Chystáte novinky v areálu?

Bude stejný jako loni. Za těch devatenáct let už se festival dostal do podoby, kdy těžko vymyslet lepší nastavení areálu, který navíc nejde kapacitně nafouknout. Likérka má svoje kouzlo a členitost, mám rád třeba uličky, jimiž se dá procházet mezi budovami firmy Rudolf Jelínek. Sem je přesunutá i druhá stage, kde zahrají domácí kapely.

Nabízíte i jednodenní vstupenky. Co vás k tomu vedlo?

Na místě bude v prodeji jednodenní vstupenka za 1 450 a celofestivalová za 2 950 korun. Chceme tuto možnost nabídnout těm, kteří jedou jen na svoji oblíbenou kapelu, nebo na víkend, či případně na Masters of Rock nikdy nebyli a rádi by zažili atmosféru světového festivalu. Areál navíc nebude vyprodaný jako loni, kdy jako hlavní tahák vystoupili slavní Judas Priest. I letos jsme v něm ponechali možnost placení v hotovosti.

Na rozdíl od Metalfestu nebo Rock Castle se Vizovice během Masters of Rock mění na „food festival“ a kolem likérky vyrůstají stovky stánků s jídlem či pitím, které s námi nemají co do činění. Hodně hlavně starších lidí nám říká, že náramky nechce a v případě jejich zavedení by se více stravovali mimo areál. Před podnikovou prodejnou Rudolfa Jelínka bude každopádně opět umístěný bankomat, kde půjde vybrat si hotovost.