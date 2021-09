Čech bojující za proruské separatisty dostal 20 let za terorismus

Přidělený advokát si stejně jako státní zástupce ponechal lhůtu na odvolání. Urbánek podle obžaloby odjel na Ukrajinu v roce 2015 s úmyslem podpořit proruské separatistické síly a jejich operací se účastnil nejméně do konce ledna 2018.

Kromě činností typu budování zákopů nebo hlídkování se Urbánek i podle svých vyjádření na sociálních sítích zapojil do ozbrojených bojů proti ukrajinské armádě například ve městech Marjinka, Spartak nebo Krasnohorivka.

Pavel Botka alias Kavkaz: Kam přišla Amerika, mrtvo. Já musím být za Rusko, i kdybych nechtěl.

Státní zástupce v úterý v závěrečné řeči navrhl Urbánkovi dvacetiletý trest. Urbánkův ex offo přidělený advokát vyjádřil pochybnosti o právní klasifikaci činů a nesouhlas s navrženou výší trestu. Zpochybnil také to, že facebookový profil obžalovaného jasně prokazuje účast na bojových akcích, a navrhl zproštění obžaloby či nižší trest v případě uznání viny.

Soudní senát se přiklonil k argumentaci obžaloby. Podle předsedkyně Hany Krestýnové byly předložené důkazy průkazné, obžalovaný svoji účast na bojích nijak nezastíral. „Už jenom zapojení a účast na fungování těchto jednotek z něho pachatele jmenovaných trestných činů taktéž dělá,“ uvedla soudkyně.

Dodala, že separatistické hnutí má jasně za cíl narušit ústavní strukturu Ukrajiny, a má tak znaky organizované teroristické skupiny. Připomněla, že české právo poskytuje ochranu proti teroristickým činům i cizím státům. S ohledem na to senát vyhověl návrhu státního zastupitelství a udělil trest 20 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Výše trestu podle Krestýnové odpovídá tomu, že jde o úhrnný trest za dva zvlášť závažné trestné činy a že šlo o organizovanou trestnou činnost s obligatorní vyšší sazbou. Nejnižší možnou sazbou tak podle ní bylo 19 let a čtyři měsíce.

U soudu odmítli vypovídat matka a bratr odsouzeného, jako součást spisu nicméně zazněla jejich vysvětlení na policii potvrzující přítomnost Urbánka na Ukrajině, o které je podle předložených důkazů zpravoval pomocí facebookového messengeru. Soudkyně přečetla také výpověď Lukáše Nováčka, který čelí obdobné obžalobě jako Urbánek a vinu odmítá. Uvedl, že se v Doněcké oblasti mezi lety 2015 a 2016 setkal se dvěma muži, kteří tam působili v separatistickém hnutí, a jeden z nich byl Urbánek.



Urbánek (Begemot) a Botka (Kavkaz) spolu pracovali jako bodyguardi mafiánských rodin z Kypru i překupníků diamantů v Africe. Na Donbasu se přidali k tamním ozbrojeným silám, za které více než rok bojovali.



V roce 2019 přišel Pavel Botka o nohu kvůli explozi nášlapné miny. Poté oba dva od ozbrojenců odešli a konvertovali k islámu. Tvrdili však, že kdyby to bylo potřeba, šli by opět do boje.

Na Youtube je k dispozici video, na kterém oba muži sedí ve studiu nábytkářské společnosti Hanák nábytek. Je tedy možné, že se živili také prodejem nábytku.