Z bojové fronty za kuchyňskou linku. Jak dopadla doněcká kariéra dvou Čechů

O jejich osudu informoval server HlídacíPes.org. Pavel Botka a Jiří Urbánek spolu procestovali svět. Pracovali jako bodyguardi mafiánských rodin z Kypru nebo třeba překupníků diamantů v Africe. Cesta je zavedla i na Donbas, kde se přidali k tamním ozbrojeným silám, za které více než rok bojovali.

Pavel Botka alias Kavkaz: Kam přišla Amerika, mrtvo. Já musím být za Rusko, i kdybych nechtěl.

Začali také používat bojová jména, Kavkaz a Begemot. V roce 2019 přišel Pavel Botka (Kavkaz) o nohu kvůli explozi nášlapné miny. Oba dva tvrdí, že nyní u ozbrojenců neslouží. Zároveň se ale shodují, že kdyby to bylo zapotřebí, půjdou znovu bojovat za jakoukoliv cenu.

Chemické stopy letadel

„Kavkaz věří, že Západ nás zabíjí pomocí chemických stop civilních letadel známých jako chemtrails, ví i to, že let MH17 byl sestřelený ukrajinským letadlem, že ukrajinští vojáci jsou fašisti znásilňující malé děti a majdan zorganizovali agenti CIA,“ popisuje názory jednoho z mužů slovenský novinář Tomáš Forró, který se s oběma v roce 2016 v Doněcku setkal.

Botku a Urbánka na Doněcku navštívil Miloš Ouřecký, Čech, který měl být jako člen proruské paramilitární organizace součástí partyzánské války proti České republice. Ta měla být vedena formou teroristických útoků. V Doněcku dostal za úkol získat bojové zkušenosti a v Česku pak trénovat příslušníky české domobrany. Ouřecký je zpět v Česku, byl viděn vedle poslance Jaroslava Foldyny z SPD.

Z videa, které jek dispozici na Youtube, lze vidět, že muži sedí ve studiu nábytkářské společnosti Hanák nábytek. Není jasné, jakou roli v pobočce Botka s Urbánkem mají. Je možné, že se v současnosti živí prodejem nábytku.

Zástupce firmy Hanák k tomu pouze uvedl, že s pobočkou spolupracují a jsou v kontaktu s majitelem prodejny.



Majitelem prodejny je Valerij Vorobjov, muž, který v Doněcku žije. Ten sdělil, že zboží je do jeho prodejny dováženo z Česka nejprve do Ruska, odkud ho poté on dováží do Doněcku přes tu část rusko-ukrajinské hranice, kterou ovládají proruští separatisté. Pokud to je pravda, dostává se český nábytek do Doněcku podle Ukrajiny v rozporu s mezinárodním právem.

„Jelikož veškeré hraniční přechody mezi Ruskem a dočasně okupovaným územím Ukrajiny jsou uzavřeny, přeprava zboží z Ruské federace probíhá v rozporu s normami a zásadami mezinárodního práva, zároveň bez oficiálního souhlasu ukrajinské strany a s porušením ukrajinských právních norem a mezinárodních závazků Ruské federace,“ okomentovalo situaci v regionu ukrajinské velvyslanectví v České republice.