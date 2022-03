Pražské centrum pro uprchlíky se přesune z Kongresového centra do Vysočan

Asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky se nejpozději do 14. dubna přestěhuje z Kongresového centra do budovy ve Vysočanech, řekl primátor Hřib. Nové sídlo nabídla v pondělí městu developerská firma Central Group. Je to bývalá budova Komerční banky ve Freyově ulici.