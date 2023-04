Nedomyšlenou zastávku u okruhu v Plzni upravili, stačilo pár šroubů

Snímky zastávky s lavičkami v prudkém kopci s vtipnými komentáři obletěly internet a nechvalně proslavily Plzeň i mimo region.

Lavičky sice byly postavené vodorovně, takže nikomu by z nich například nesjela dolů taška, ale levá část byla zabudovaná velmi nízko. Pokud si na ni někdo sedl, měl pocit, že je téměř u země bradu. Starší lidé by určitě měli potíže se z takové lavičky zvednout.

Zatímco někteří se na sociálních sítích nad plzeňskou podivností pousmáli, jiní tvrdili, že to jinak vyřešit nešlo, když jsou lavičky pevně spojené s konstrukcí zastávky. Další radili, že stačí levou část sezení prostě jen zvednout.

Stejný názor měl i náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar, který se po kritice na internetu jel na lavičku osobně podívat a hlavně si ji vyzkoušet.

„Je pravda, že si dokážu představit x jiných způsobů, jak vyprojektovat a postavit vodorovně lavičku v kopci, než zrovna takhle. Stalo se... Napravit to nebude taková věda. Vidím to tak na dvě šikovné ruce, jednu vrtačku, pár šroubů, a aspoň část lavičky bude v té výši, kde má být. Bude to doufám brzy,“ reagoval Tolar v únoru po otevření části západního okruhu Plzně, kde stojí i nová zastávka.

Uplynuly necelé dva měsíce a na dřevěné lavičce se dá už normálně sedět. A opravdu stačilo jen vadnou část sezení namontovat výš, včetně opěradla. „Spodní část lavičky zůstala na svém místě, tu horní část jsme vyvýšili,“ řekl dnes Tolar.

A město tato úprava nestála nic. „Pokud bychom kvůli zastávce vyrovnávali celý terén, přišlo by nás to na statisíce korun,“ zavrhl jednu ze zamýšlených variant náměstek.

Nová zastávka s názvem Ke Kovářce stojí na nové silnici z Radčic do Vinic. Jde o zastávku na znamení a zajíždí sem autobusové linky 24 a 25 Plzeňských městských dopravních podniků.