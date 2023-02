Nová zastávka ve svahu budí rozpaky, na lavičce se sedí téměř u země

„Kdo tohle dokázal? To je ostuda,“ reaguje na snímky zastávky na sociálních sítích jeden z pisatelů. Druhý s úsměvem přidává fotku nešikovné pohádkové dvojice Pat a Mat. Další autorka komentáře tvrdí, že by se možná problém vyřešil tím, že by stačilo druhou „vadnou“ polovinu lavičky prostě namontovat výš.

Naopak další z komentujících podle článkem serveru Plzeňská Drbna, který na zvláštní zastávku upozornil, v tom žádný problém nevidí. „Pokud je zastávka ve svahu, vyrovnává se vodováhou, a ne obrubníkem. Světe div se, když tam odložíte tašku, tak ona nesjede,“ píše čtenářka.

Zastávka s lavičkou je na nové silnici z Radčic do Vinic křižující právě dokončený západní okruh Plzně. Je usazená ve svahu, a i když je posezení na ní v rovině, nebude všem pohodlné. Jedna část lavičky, ta ve směru do kopce, je zhruba 20 centimetrů nad zemí. Kolena má tak sedící téměř u brady.

Novou zastávku s názvem Ke Kovářce zatím cestující nevyužívají. Změna nastane v pondělí, kdy sem začnou zajíždět autobusové linky 24 a 25 Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP). Zastávka bude fungovat v režimu na znamení.

Zastávku jako takovou má PMDP v pronájmu, mobiliář patří Správě veřejného statku města Plzně (SVSMP). „Jde o standardní osazení, jinak to vyřešit nešlo. Lavička je spojená s přístřeškem a nejdou od sebe rozdělit. Obojí proto kopíruje terén,“ vysvětlil Michal Ťoupal ze SVSMP s tím, že ze stejného důvodu nejde část sezení umístit výš.

Přiznal, že podíl na tom, jak je lavička usazená, má velký sklon. Podle něj se ale na zastávce dá sedět a teprve časem se uvidí, jak moc bude využívaná.

Opačného názoru je město Plzeň, které se na dopravní stavbě finančně podílelo. „Toto řešení nepovažujeme za vhodné. S projektantem hledáme možnost úpravy. Stavba je zatím v předčasném užívání, a proto doufáme, že do doby kolaudačního rozhodnutí bude věc vyřešena,“ uvedla mluvčí Plzně Eva Barborková.