Byl to pokus o vraždu. Útočník, který připravil muže o nohu, dostal 10 let

Senát Vrchního soudu v Praze zrušil původní verdikt Krajského soudu v Plzni, proti kterému se odvolal státní zástupce.

Soudci nyní dospěli k závěru, že útok byl skutečně pokusem o vraždu, jak uváděla původní obžaloba, a ne těžkým ublížením na zdraví, jak byl později případ překvalifikován.

„Obžalovaný byl za pokus o vraždu odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání deseti let se zařazením do věznice s ostrahou a k trestu vyhoštění z České republiky na 10 let,“ uvedla mluvčí Vrchního soudu v Praze Simona Heranová.

Podle nyní už pravomocného rozsudku soudci rozhodli, že nůž, kterým jednadvacetiletý cizinec těžce pobodal sportovce, propadne státu.

Andrej Shovheniuk je povinen zaplatit i náklady na léčení ve výši 4,4 milionu korun a nemajetkovou újmu poškozenému tak, jak už na podzim rozhodl plzeňský soud. Radek Zelinka požadoval odškodné přes 7,3 milionu korun, soudy mu přiznaly 200 tisíc korun.

Ten ale již dříve uvedl, že se o peníze dále soudit nebude. Ukrajinec je totiž nemajetný.

Loni v listopadu poslal plzeňský krajský soud Andreje Shovheniuka do vězení na šest let. Podle jeho názoru nebylo prokázáno, že Ukrajinec chtěl poškozeného zabít, proto případ překvalifikoval z pokusu o vraždu na těžké ublížení na zdraví, kde je i nižší sazba.

Na začátku listopadu 2018 tehdy devatenáctiletý Andrej popíjel v jedné z plzeňských restaurací pivo a vodku se svými dvěma bratry. Když se vydali do centra města, museli se vzájemně podpírat, aby kvůli opilosti neupadli.

V jedné chvíli se na ulici míjeli s Radkem Zelinkou, který do Plzně přijel kvůli florbalovému zápasu.

Trojice sportovce bezdůvodně napadla. Tahali ho za oblečení, strkali se s ním, pak všichni čtyři upadli na zem. Pak zase vstali a nejmladší z trojice cizinců, obžalovaný Andrej, vytáhl vyhazovací nůž a několikrát bodl Zelinku do levé strany těla.

„Čepel poranila dvě tepny. Jedna rána pronikla do hrudní stěny. Druhá do levého podbřišku, do dutiny břišní a směřovala k páteři. Došlo k probodnutí břišní srdečnice, pravé společné tepny a zadní stěny žaludku,“ popsal žalobce rozsah poranění.

Ačkoliv lékaři zachránili mladému sportovci život, kvůli masivnímu krvácení nedokázalo tělo zásobovat krví nohy. Šest dní po útoku mu museli ve stehně amputovat levou nohu.

Cizince, kteří utekli z místa činu, záhy zadrželi policisté. Andrej nadýchal přes dvě promile. Během hlavního líčení odmítl vypovídat.

Z osudného večera si Radek Zelinka nic nepamatuje. K události se už nechce vracet. „Jasně, že jsem si tenkrát říkal, kdyby nám tehdy neujela tramvaj o dvě minuty a nešli jsme pěšky z Borů směrem do centra Plzně. Ale co se mělo stát, se stalo. Člověk už to nevrátí. Chci to uzavřít, utnout. Musím se s tím naučit žít,“ prohlásil jednoznačně loni v listopadu.

