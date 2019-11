Bezdůvodný útok nožem připravil muže o nohu, obžalovaný dostal šest let

Devatenáctiletému cizinci původně hrozilo za pokus o vraždu až osmnáct let vězení. Soudce ale případ překvalifikoval na těžké ublížení na zdraví a výtržnictví s trestní sazbou nejvýše deset let.

„Důvodem bylo to, že nebylo prokázáno, že Andrej Shovheniuk chtěl muže usmrtit. Nůž použil proto, aby spolu s bratry měl převahu nad dvěma muži, kteří byli vyšší. Proto jeho jednání nenaplňuje skutkovou podstatu pokusu o vraždu, ale pouze zločin těžkého ublížení na zdraví,“ vysvětlil soudce Krajského soudu v Plzni.

Šestiletý nepodmíněný trest si obžalovaný odsedí ve věznici s ostrahou. Z České republiky bude vyhoštěn na deset let. Dále je povinen uhradit zdravotní pojišťovně 4,4 milionu korun. Napadenému, který požadoval jako odškodné přes 7,3 milionu korun, soud přiznal 200 tisíc.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se ihned odvolal.

Brutální útok na Klatovské třídě v Plzni se odehrál loni 3. listopadu. Obviněný při výslechu na policii a také během hlavního líčení u soudu odmítl vypovídat.

Podle obžaloby spolu s dalšími dvěma bratry v onen listopadový večer popíjel v restauraci pivo a vodku. Když se vydali do centra města, museli se vzájemně podpírat, aby kvůli opilosti neupadli. V jednom okamžiku se na ulici míjeli s Radkem Zelinkou, který do Plzně přijel na florbalový zápas, a zcela bezdůvodně ho napadli.

Cizinci ho tahali za oblečení, strkali se s ním, pak všichni čtyři upadli na zem. Pak zase vstali a nejmladší z trojice bratrů, obžalovaný Andrej, vytáhl vyhazovací nůž a několikrát bodl Radka Zelinku do levé strany těla.

„Čepel poranila dvě tepny. Jedna rána pronikla do hrudní stěny. Druhá do levého podbřišku, do dutiny břišní a směřovala k páteři. Došlo k probodnutí břišní srdečnice, pravé společné tepny a zadní stěny žaludku,“ popsal žalobce poranění.

Ačkoliv lékaři zachránili mladému sportovci život, kvůli masivnímu krvácení nedokázalo tělo zásobovat krví nohy.

Šest dní po útoku mu museli ve stehně amputovat levou nohu.

Cizince, kteří z místa činu utekli, zadrželi policisté o několik desítek minut později.

Andrej nadýchal přes dvě promile. Kriminalisté jej obvinili z pokusu o vraždu, ostatní dva bratři obvinění nebyli.

Po útoku nemá sedmadvacetiletý muž zdravou ani pravou nohu. Přesto ale věří, že časem odloží francouzské hole, které teď musí při chůzi používat.

Z osudného večera si nic nepamatuje. Jen několik záblesků v sanitce. K události se už nechce vracet.

„Jasně, že jsem si tenkrát říkal, kdyby nám tehdy neujela tramvaj o dvě minuty a nešli jsme pěšky z Borů směrem do centra Plzně. Ale co se mělo stát, se stalo. Člověk už to nevrátí. Chci to uzavřít, utnout. Musím se s tím naučit žít,“ prohlásil jednoznačně.

