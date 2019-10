Vrhnu se na sledge hokej, říká sportovec, který je po napadení bez nohy

Radek Zelinka hrál od útlého dětství hokej, asi v 17 letech přešel k florbalu. Loni v listopadu ho ale na chodníku v Plzni pobodal mladý muž, podle státního zástupce to byl devatenáctiletý Ukrajinec Andrej Shovhenjuk.

Kvůli masivnímu krvácení ze dvou poraněných tepen nedokázalo tělo zraněného muže zásobovat krví nohy.

Šest dnů po útoku museli lékaři mladému sportovci amputovat levou nohu ve stehně. Po zranění má problémy i s pravou nohou. I tak věří, že jednou odloží i francouzské hole, kterými si musí při chůzi pomáhat.

„Kamarádi a rodina se semkli. Už kvůli nim jsem nic nevzdal, nezůstal jsem ležet. Pomáhaly mi pozdravy a podpora od lidí do nemocnice, řadu z nich jsem vůbec neznal. Netušil jsem, kolik je dobrých lidí. Všem bych chtěl poděkovat,“ shrnul Zelinka poté, co dnes vypovídal u Krajského soudu v Plzni. Právě tam se v těchto dnech rozhoduje o trestu pro útočníka.

Radkova vůle je obdivuhodná. Dvoumetrový chlap si z útoku podle svých slov nic nepamatuje. Jen pár záblesků při převozu sanitkou. Nevěděl, že ho v kritickém stavu operovali lékaři v Plzni, že mu selhávalo dýchání, játra i ledviny. Že ho převáželi do Prahy na specializované pracoviště kvůli problémům s játry.

„Když jsem se v nemocnici v Praze probral, ani jsem nevěděl, že nemám nohu. Asi po dvou dnech jsem nějak odhrabal deku a zjistil to. Ptal jsem se příbuzných. Prý mi to už před tím říkali a já jim to odkýval, ale nepamatuji si to. Nejvíc mi pomáhalo, že v nemocnici se mnou pořád byl někdo z rodiny a kamarádi,“ vypráví.

Drobný devatenáctiletý obžalovaný cizinec při výslechu zraněného u soudu jen tiše seděl mezi příslušníky vězeňské eskorty.

Radek Zelinka stál ani ne dva metry před ním. Opíral se o francouzské hole. Přišel v kraťasech. Obžalovaný si tak mohl prohlédnout kovovou protézu s kloubem místo kolena, která Radkovi nahrazuje amputovanou nohu. Cizinec se ale poškozenému ani neomluvil.

Radek Zelinka říká, že se k události už nechce vracet. „Jasně, že jsem si tenkrát říkal, kdyby nám tehdy neujela tramvaj o dvě minuty a nešli jsme pěšky z Borů směrem do centra Plzně. Ale co se mělo stát, se stalo. Člověk už to nevrátí. Chci to uzavřít, utnout. Musím se s tím naučit žít,“ prohlásil jednoznačně.

V Plzni soudí Ukrajince, který podle žalobce pobodal muže (30. 9. 2019)

K milovanému florbalu se už asi nevrátí, ale je rozhodnutý sportovat dál. „Potkal jsme spoustu lidí, kteří mají protézy. I já si z toho občas dělám v uvozovkách srandu, neberu to jako nic hrozného. Chci jezdit na dovolené, chci se bavit jako předtím. Jen mám protézu místo nohy. Vždyť spousta lidí s protézou sportuje, možností je dost. Až se všechno uklidní, vrhnu se na sledge hokej. Mým dlouhodobým cílem je zbavit se holí a být samostatný. Nepotřebovat pomoc od druhých. Ať doma nebo ve městě. To je můj cíl,“ řekl odhodlaně Radek Zelinka.

Lékař Miroslav Dvořák u soudu vysvětlil, že po bodnutí vyhazovacím nožem do podbřišku byl poškozený v přímém ohrožení života. „Čepel poranila dvě tepny. Poranění tepny je spojené s vysokým rizikem ztráty končetiny. Poranění břišní aorty patří mezi nejzávažnější poranění v dutině břišní,“ připomněl znalec.

Souzenému Ukrajinci hrozí za pokus o vraždu až 18 let vězení. Zdravotní pojišťovna a zraněný chtějí, aby jim dohromady zaplatil přes 11 milionů korun. Soud bude pokračovat v druhé polovině října.