Sušickou nemocnici chce od příštího roku provozovat Plzeňský kraj

Účastníky byli i občané Sušice ze sdružení, která se dlouhodobě snaží třeba o znovuobnovení lůžkové akutní chirurgie v nemocnici a o pořízení CT přístroje.

„Druhou variantou je ponechání provozu na městě Sušici s tím, že kraj by na některé vyjmenované činnosti v nemocnici přispíval,“ sdělil náměstek hejtmanky pro ekonomiku Pavel Karpíšek. „Pozvali jsme i organizátory referenda o Sušické nemocnici, aby nám pomohli rozhodnout, jak dál,“ uvedla po jednání hejtmanka Ilona Mauritzová.

Referendum by se mělo uskutečnit společně s volbami do Parlamentu na začátku října. Otázka zní, zda si občané přejí od vedení města aktivní podporu sušické nemocnice v zachování zdravotní péče, a to v rozsahu lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje.



Mottl uvedl, že preferuje, aby nemocnici provozoval Plzeňský kraj. „Jeví se mi to jako systémovější a férovější. Tak to funguje v celé republice. Město by nemocnici pronajímalo za symbolickou částku a dokážu si představit závazek města, že se bude podílet jako vlastník nemovitostí a areálu na jeho rozvoji. Možné by byly i společné investice kraje a města do vybavení,“ sdělil Mottl.



Karpíšek za vhodný termín naplnění jedné z variant vidí 1. leden příštího roku, tedy krátce po konaném referendu. K lůžkové chirurgii, jejíž obnovení občanští aktivisté požadují, řekl, že Plzeňský kraj nemá personální kapacity na její zajištění.



Lůžková chirurgie v nemocnici chybí i proto, že loni v září vedení města hlasy ODS a ANO odvolalo dva jednatele nemocnice Pavla Haise, který je i radním města za Piráty, a Václava Radu. Poté totiž z nemocnice odešlo celkem devět lékařů a chirurgie přestala fungovat.



Vedení kraje bude jednat se zaměstnanci

„Lékaři odešli, protože neměli důvěru k novému řediteli,“ uvedl Jan Pelech ze seskupení Za referendum. Ředitel nemocnice Jiří Vlček včera řekl, že vyjádření kraje považuje za stabilizační zlom, po kterém by mohl do nemocnice nalákat lékaře.

Následovat bude návštěva nemocnice vedením kraje a jednání se zaměstnanci.



„V Sušické nemocnici je mnoho lidí, kteří pracují na dohody o pracovní činnosti a hlavní pracovní poměr mají jinde. Chceme jim dát signál a perspektivu, že Sušická nemocnice patří do sítě nemocnic Plzeňského kraje,“ sdělila hejtmanka, která doufá v personální stabilizaci.

„Ani jeden z lékařů, kteří po nástupu ředitele Vlčka z nemocnice odešli, nepracoval na dohodu. Formou dohod byly financované pouze služby,“ uvedl Pelech. Podle něj je pro občanská sdružení velmi bolestivé, že v nemocnici stále akutní chirurgie chybí. „Přitom v nemocnici má své místo, jinak by přece na ni zdravotní pojišťovny nepodepsaly smlouvy,“ dodal.