Kraj vyslal svého muže do Sušické nemocnice, odhalí její slabá místa

V kampani před loňskými krajskými volbami bylo jedním z hlavních témat stran, které dnes Plzeňský kraj vedou, řešení neutěšené finanční a personální situace v Sušické nemocnici. Nyní se čeká na to, jestli kraj nemocnici převezme. To by bylo splněným snem starosty města, v němž je ale situace delší dobu vyhrocená.

Část veřejnosti totiž nemůže ODS a ANO na radnici zapomenout to, že z vedení nemocnice odvolala dva jednatele - Václava Radu a radního Sušice Pavla Haise z Pirátů. Poté totiž následoval odchod devíti lékařů. Kvůli tomu dnes v nemocnici funguje z akutních oborů jen interna.

Vedení kraje se rozhodlo do nemocnice vyslat člověka, který není zapojený do místních šarvátek a mohl by tedy situaci zklidnit.

„Rada Plzeňského kraje schválila působení místopředsedy představenstva Klatovské nemocnice Ondřeje Provalila v Sušické nemocnici. Jeho úkolem bude zejména proniknout do fungování nemocnice a definovat její slabá místa tak, aby se podařilo nemocnici v Sušici stabilizovat, a to především v oblasti personální, finanční a obecně na úrovni vztahů mezi Plzeňským krajem a městem Sušice - vlastníkem nemocnice,“ uvedla plzeňská hejtmanka Ilona Mauritzová z ODS.

Hais, který je i náměstkem hejtmanky, uvedl, že Provalil jde do Sušické nemocnice také s pokusem o personální zajištění nemocnice. Dle Haise bude prioritní vytvoření koncepce zdravotnictví v Plzeňském kraji, na kterém se musí shodnout většina politických stran.

Na otázku, jestli by bylo dobrým rozhodnutím, kdyby kraj převzal Sušickou nemocnici, odpověděl, že není podstatné, kdo bude nemocnici provozovat, ale jaký tam bude rozsah péče.



„Když jsme z nemocnice byli odvoláni, fungovala tam i akutní lůžková chirurgie a počítali jsme s otevřením urgentního příjmu, což by byla jedna z možností, jak získat dotace z EU a tím by se dala nemocnice přivést k ekonomické soběstačnosti. Vzhledem k tomu, že na podzim 2020 unáhleně odvolala valná hromada v čele se starostou Petrem Mottlem vedení nemocnice, došlo k odchodu devíti lékařů, kteří s odvoláním nesouhlasili. Což vedlo k destabilizaci nemocnice, která pak v nouzovém stavu nemohla kvůli nedostatku personálu plně využít veškerá lůžka,” posteskl si Hais.

Hejtmanka uvedla, že si je vědoma role Sušické nemocnice v síti zdravotnických zařízení v kraji. „Věřím, že společně se nám podaří situaci zlepšit tak, aby péče pro obyvatele Sušice a okolí byla dostupnější a komfortnější,“ sdělila.

Starosta Sušice Petr Mottl z ODS, který odvolání jednatelů za chybu nepovažuje, sdělil, že si od nástupu Ondřeje Provalila hodně slibuje.

Převzetí nemocnice se nabízí

„Měl by tam být tři měsíce, tedy do června, a pak předložit městu nabídku. Je to mezikrok k možné budoucí integraci krajských nemocnic se sušickou,“ popsal.

Mottl řekl, že nemocnice měla být součástí krajských nemocnic už dávno. „Toto vedení kraje mě naplňuje nadějí, že by se to konečně mohlo stát. Nejlepším řešením by bylo, kdyby od léta byla nemocnice součástí krajského zdravotnického holdingu,“ uvedl.

Ve hře je ale ještě referendum, jehož svolání komplikuje stále se prodlužující nouzový stav. Hais odhadl, že se bude konat současně s podzimními volbami do Poslanecké sněmovny.



Obyvatelé by se v referendu mohli vyjádřit k tomu, zda si přejí od vedení města aktivní podporu Sušické nemocnice v zachování zdravotní péče a to v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje.

Sušická opoziční zastupitelka Milena Stárková z ČSSD by za vhodnou variantu považovala to, kdyby se Sušická nemocnice stala sedmou krajskou nemocnicí, za podmínky zachování akutní péče.

„Kraj ve spolupráci s klatovskou i horažďovickou nemocnicí by péči v regionu řídil z jednoho centra, což je důležité pro mzdovou politiku,“ uvedla Stárková, která právě rozdílné mzdy v různých nemocnicích považuje za velký problém. Nemocnice si totiž přetahovaly lékaře a sestry.

Sušičtí demonstrovali za nemocnici (1. 10. 2020)