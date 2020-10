Obyvatelé Sušice demonstrovali za svou nemocnici, jíž hrozí odchod lékařů

ODS a ANO, které pro odvolání zvedly ruku, vidí jako problematické to, že město musí nemocnici dotovat vysokými částkami.

„Od září 2019 to bylo přes 56 milionů korun. To si město s rozpočtem 300 milionů korun nemůže dovolit, navíc covid-19 příjmy města sníží,“ sdělil starosta Petr Mottl.

Problémem je ale to, že po nástupu nového jednatele Jiřího Vlčka se rozhodla velká část lékařů odejít, takže to vypadá tak, že se zde péče postupně rozpadne. Ohrožená je chirurgie, ARO i interna. Vzít své výpovědi zpět jsou lékaři ochotní pod podmínkou, že se jednatelé vrátí.

Pro Českou televizi pak uvedli, že aktuálně už jsou ale spíše připraveni jen doléčit hospitalizované pacienty a pak odejít.

„My to nevzdáváme, k tomu, abychom se vrátili ale potřebujeme silný mandát a podporu ze strany vedení města, protože my jsme od února nebo března čelili permanentnímu nátlaku, že chceme nemocnici vytunelovat a podobně,“ sdělil Hais.

Ve prospěch předchozího vedení mluví i studie

Ve prospěch jednatelů mluví studie, kterou si nechalo město vypracovat od firmy Sefima.

„Sušická nemocnice při jejím převzetí městem Sušice a při příchodu nového vedení vykazovala typické znaky krize – zhoršení procesů a jejich výstupů i negativní působení na pacienty a zaměstnance. S tím pak úzce souvisely celkové nepříznivé ekonomické i personální dopady. Současné vedení zvolilo správný model a organizaci krizového řízení. Hodnocené parametry, které charakterizují restart a aktuální stav k srpnu 2020, je i přes problémy s Covid-19 možno hodnotit kladně,“ píše se v ní

Analýza hovoří i o tom, že žádný ze stávajících oborů lékařské péče není do budoucna ztrátový. „Trendy věcných výkonů i finančních výnosů v roce 2020 vykazují nárůst i přes problémy způsobené pandemií Covid-19. Z toho vyplývá, že je účelné zajišťovat LP ve stávajících oborech, ty dále rozvíjet a poskytovat občanům města Sušice a spádové oblasti co nejkomplexnější služby,“ stojí v analýze renomované firmy, která pracuje pro 70 českých nemocnic.

O tom, že se do nemocnice vrátila péče i pacienti rozhodlo zřejmě i to, Rada v oblasti managementu nebyl nováčkem. Pracoval totiž v manažerských pozicích v pražské pobočce společnosti Microsoft. Loni se ale rozhodl změnit hektický velkoměstský způsob života a vrátil se do rodné Sušice, kde s manželkou otevřel prodejnu se zdravou výživou. Pak ale kývnul na pomoc nemocnici. Na demonstraci vyprávěl pohádkovou formou příběh, jak se dva kamarádi před rokem dohodli, že oživí Sušickou nemocnici. A když se jim to povedlo, byli odměněni tím, že byly odvoláni.

Starosta: Studie nesplnila zadání města

Starosta Mottl, který na demonstraci nedorazil, pro MF DNES uvedl, že analýza nesplnila zadání města a nebyla vedením města schválena.

„Vedení města předpokládalo, že z analýzy vyplyne, že v nemocnici má být jen LDNka a že akutní péče je zde neudržitelná, ukázal se ale opak,“ sdělila opoziční zastupitelka Sušice a krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková (ČSSD). Podle ní se jedná o politický boj, kdy ODS a ANO nechce přiznat Pirátům úspěch. Hais je totiž na druhém místě kandidátky do krajských voleb.

Stárková na zastupitelstvu Plzeňského kraje nedávno navrhovala, aby kraj dal na provoz Sušické nemocnice deset milionů korun, návrh byl ale zamítnut s námitkou, že zastupitelé nedostali dostatečné podklady pro rozhodování. To oba odvolaní jednatelé odmítají. Zastupitelstvo naopak schválilo, aby kraj pokryl loňskou ztrátu krajských nemocnic částkou 230 milionů korun.

„Když ale sušická interna zastoupila nefungující interní oddělení v Domažlické nemocnici, tak jsme jim byli dobří a peníze Sušické nemocnici přidali,“ posteskla si Hana Harantová, spoluiniciátorka petice za návrat jednatelů, která pracovala jako asistentka zdravotního ředitele nemocnice, ale stejně jako jednatelé dostala výpověď.

Vedení města však nehodlá brát odvolání jednatelů zpět. „Myslím, že lékaři by měli léčit a ne rozhodovat o řízení nemocnice. V rozpočtu města zbývá na chod nemocnice tři a půl milionu korun, další peníze město nemá,“ sdělil starosta, který si myslí, že nemocnici musí převzít kraj. „Po krajských volbách hned začnu jednat s novým vedením kraje a myslím, že budeme úspěšní,“ sdělil starosta.

Ten ale má s krajem neblahé zkušenosti. Zhruba 14 let usiluje z titulu toho, že se v městské nemocnici neléčí jen obyvatelé Sušice, o větší zapojení kraje do financování nemocnice. Přesto se kraj na financování podílí jen minimálně.