Strážníci se postavili proti plánu velitele zavést jednočlenné hlídky

Petici podepsalo 179 zaměstnanců městské policie.



Primátor Plzně Martin Baxa z ODS řekl, že záležitostí se bude zabývat vedení města v nejbližších dnech. Podle radního pro bezpečnost Martina Zrzaveckého z ČSSD má městská rada v plánu i setkání s velitelem městské policie Petrem Vlkem.

Ten tvrdí, že zavedení jednočlenných hlídek bylo součástí jeho vize, se kterou zvítězil ve výběrovém řízení na velitele strážníků.



Členové petičního výboru se také dopisem obrátili na některé zastupitele. Napsali jim mimo jiné, že zhruba měsíc, kdy se strážníci seznamují s kroky nového velitele, stačil k tomu, aby se proti němu semkli.

„Nový velitel bez ohledu na bezpečnost samotných strážníků postupně na všech obvodech města Plzně zavádí jednočlenné hlídky. Jeho cílem je mít co nejvíce jednotlivých strážníků v ulicích,“ napsali. Mají obavy, že jednotliví strážníci nebudou schopni plnit dobře povinnosti při zajišťování pořádku a nezvládnou agresivní a jinak nebezpečné osoby ohrožující ostatní.

„…. samotný strážník na ulici se může dostat do situace, kdy bude ohrožen jeho život a zdraví, popřípadě život a zdraví jiných osob a nebude schopen si přivolat pomoc. Hrozí zde nebezpečí z prodlení, pokud budou další hlídky vytížené nebo od místa hodně vzdálené,“ argumentovali.

Petr Vlk potvrdil, že zavádění jednočlenných hlídek je součástí koncepce, se kterou šel do výběrového řízení. „Není to nic nového. Jednočlenné hlídky tady běžně chodily, chodí a chodit budou,“ řekl. Chápe, pokud někteří strážníci mají obavy z nějaké změny související s jeho nástupem do funkce.

Jednočlenné hlídky by sloužily pouze ve dne

O jednočlenných hlídkách už prý hovoří dvacet let stará směrnice, která se městské policie týká. Strážníci se podle Vlka nemusejí obávat, že by jejich bezpečnost v průběhu služby nebyla zajištěna. Své představy se prý snaží postupně vysvětlovat při setkání se zaměstnanci městské policie na jednotlivých služebnách.



Využívání jednočlenných hlídek Vlk považuje za součást cesty, jak se strážníci mohou dostat blíž k veřejnosti. „Tak, aby nás víc viděli na ulici, aby nás tam bylo vidět víc,“ prohlásil.

Zdůraznil, že jednočlenné hlídky se týkají pouze služeb ve dne, nikoliv v noci. „A pokud půjdou do nějakých míst, kde hrozí problémy, pak se hlídky samozřejmě sloučí,“ uvedl.

Vlk je zároveň přesvědčený, že služba strážníka má ve většině případů preventivní charakter. „Aby svou přítomností pomáhal kolizím předcházet nebo najít klidné řešení problému, případně poskytl rady,“ konstatoval.

Obávají se, že agresivní osoby sami nezvládnou

Radní Martin Zrzavecký připustil, že petice podepsaná velkým počtem zaměstnanců městské policie a namířená proti krokům nového velitele je výjimečná záležitost. Radní nicméně uznává, že o zavedení jednočlenných hlídek strážníků se mluvilo v posledních letech opakovaně. Petr Vlk je podle něj zahrnul do své strategie, se kterou uspěl ve výběrovém řízení.

„Velitel začal zkoušet některé jednočlenné hlídky nasazovat. Dohodli jsme se, že příští týden při setkání s vedením města probereme kroky, které chtěl u městské policie prosadit,“ uvedl Zrzavecký.

Po petici, která na radnici dorazila, se bude jednat i o tom, zda je zavedení jednočlenných hlídek správné. Podle Zrzaveckého mohou jednočlenné hlídky dobře fungovat v klidnějších okrajových částech města. „Ale ve více exponovaných místech někde v centru si to moc představit neumím,“ konstatoval.

Nový model činnosti městské policie v Plzni se prý teprve připravuje a nic není definitivně rozhodnuto. „Možná by chtělo ještě upřesnit, kde jsou méně rizikové oblasti, kde by mohly působit jednočlenné hlídky,“ řekl radní s tím, že logické a oprávněné argumenty nyní stojí na obou stranách neobvyklého sporu a že pro konečné řešení bude nutné politické rozhodnutí.