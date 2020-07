V Plzni se stal strážníkem trestaný neonacista, propustit ho nemohou

Takovou věc plzeňská městská policie za téměř třicet let své existence ještě neřešila. Město ale nemá páky, jak muže propustit. Strážník na ukončení smlouvy nepřistoupil a zaměstnavatel nemá zákonný důvod k ukončení pracovního poměru. Na případ upozornil Deník N.

Místo služby na ulici byl muž přeřazen na práci do zvířecího útulku, který strážníci v Plzni provozují.



A jak je možné, že se Petr A. mohl stát příslušníkem plzeňské městské policie? Podle radního pro bezpečnost Martina Zrzaveckého se tu nešťastně protlo několik různých věcí.

I když jednou z podmínek pro nástup ke strážníkům je trestní bezúhonnost, žadatelé předkládají jen výpis z trestního rejstříku. Pokud je ale odsouzení zahlazeno, výpis je čistý.

Kdyby se bezúhonnost dokazovala opisem trestního rejstříku, o práci by se Petr A. ucházet nemohl. V opisu totiž zůstává trvale zapsáno úplně vše.

„Otázku používání opisu řeší nový zákon, který začne platit od ledna příštího roku. Nicméně to, co se stalo, je hodně nešťastné,“ prohlásil Zrzavecký.

S Markem Šilhanem pověřeným vedením městské policie případ začali řešit v červnu, když se dozvěděli o strážníkově minulosti. Jenže to už bylo po zkušební době.

„Hlavním problémem téhle kauzy je covid-19. V žádném případě nechci, aby to vypadalo, že se na něj snažíme všechno hodit. Pokud se nepletu, toho člověka jsme přijali 3. února, pak mu běžela tříměsíční zkušební doba. V té musí všichni projít akreditovaným školícím střediskem, žádají o zbrojní průkaz, vše vrcholí zkouškou na ministerstvu vnitra. Průšvih tady byl, že v době covidu se nedělaly zkoušky, přerušilo se testování, a tak uběhla tříměsíční zkušební doba. Pokud by všechno probíhalo standardně, v té lhůtě by bylo jasné, že nezíská zbrojní průkaz, byl by mu ve zkušební době ukončen pracovní poměr,“ vysvětlil Zrzavecký.

Na rozdíl od policistů, hasičů nebo příslušníků vězeňské služby, kteří jsou ve služebním poměru, strážníci jsou klasičtí zaměstnanci města.

Pokud Petr A. neskončí pracovní poměr s nástupem nového zákona o obecní a městské policii začátkem příštího roku, což si vedení města město nyní nechává zjistit, naposledy půjde do práce příští rok 2. února.

„Smlouvy po nástupu dáváme standardně na dobu určitou, tedy na jeden rok. V tomto případě je jasné, že smlouva nebude prodloužena. Je to nepříjemné, takové lidi ve svých řadách nechceme. Naším cílem je apolitická městská policie, já nesouhlasím s extremismem, ať je to napravo nebo nalevo,“ řekl Zrzavecký s tím, že sami si uchazeče neprověřovali ani s využitím veřejných zdrojů dostupných v internetu nebo na sociálních sítích.

„Je to jedna z věcí, kterou měníme, už si lidi budeme takhle prověřovat,“ prohlásil Zrzavecký.

Podle informací Deníku N. ale už při přijímání Petra A. do práce měla být v jeho dokumentech zmínka o předchozích odsouzeních.