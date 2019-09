Oprava Slovanské třídy v Plzni se chýlí ke konci, volná bude od prosince

Oprava Slovanské třídy do 15. září: dokončení prací v úseku Sladkovského - Částkova

16. září: začíná úplná uzavírka Slovanské pro dopravu v úseku Částkova - náměstí Milady Horákové

do 30. září: dokončení opravy tramvajové trati z centra na náměstí M. Horákové, obnovení provozu. Zastavení provozu po koleji do centra, začne výměna panelů kolejiště. Tramvaje linky 1 budou jezdit do centra Plzně přes Světovar

polovina října: prodloužení opravy kolejí až ke Sladkovského ulici

16. listopadu: otevření Slovanské pro auta ve směru z centra v úseku Částkova - nám. M. Horákové

30. listopadu: ukončení prací na Slovanské