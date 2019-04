VIDEO: Rekonstrukce Slovanské třídy omezila tramvaje i průjezd vozidel

Pevnými nervy se musejí obrnit řidiči, kteří autem projíždějí přes plzeňskou část Slovany. Kvůli rekonstrukci Slovanské třídy se změnila i trasa tramvají a tím se ještě prodloužily kolony kolem velkého kruhového objezdu v Částkově ulici.

Od prvního dubna jezdí tramvaje linky číslo 1 při cestě na Slovany po okružní trase druhým městským obvodem.

Aby dopraváci nemuseli zavádět náhradní autobusy, tramvaje nejprve dojedou stejně jako linka čísla 2 na konečnou Světovar, pak pokračují Slovanskou alejí na konečnou Slovany a po Slovanské třídě se vracejí do centra Plzně.

Víc tramvají jezdících po Koterovské třídě znamená na kruhovém objezdu a u konečné na Světovaru více červených pro auta. Bezproblémové průjezdy tramvají řídí semafory.

Na Světovaru to znamená, že poprvé semafor zastaví auta, když tramvaj vjíždí do konečné. Podruhé, když tramvaj z konečné vyjíždí. Jenže ta většinou po výjezdu z konečné nemůže plynule odbočit do Slovanské aleje, protože auta čekající před semaforem většinou stojí i na kolejích. Takže tramvaj musí čekat, až se na semaforu u konečné rozsvítí zelená, auta odjedou z kolejí, a tramvaják může odbočit.

Situace na Světovaru je ale slabým odvarem toho, co se v dopravní špičce odehrává kolem velkého kruhového objezdu v Částkově ulici. I tady průjezd tramvají napříč kruhovým objezdem řídí semafory.

Běžně tu ve špičkách tramvaje linky číslo 2 jezdí v intervalu kolem pěti minut, takže auta příliš nemusejí zastavovat. Jenže od pondělí ve směru od centra projíždějí napříč kruhovou křižovatkou tramvaje v průměru každých 2,5 minut, v opačném směru každých pět minut.

„Kdyby právě tady nefungovaly semafory za běžné situace, byla by to pro řidiče tramvají obrovská komplikace. Natož teď, kdy se tramvajový provoz ještě zahustil,“ řekl provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Ptáček.

Zatímco tramvaje linek 1 a 2 mají podle záznamů dispečerů i ve špičkách zpoždění do tří minut, tak auta, která musejí přes kruhový objezd projet, stojí teď v dopravních špičkách víc, než jedou.

Z veřejně dostupné aplikace dopravního podniku o zpoždění jednotlivých spojů vyplývá, že autobusy linek 29 a 30, které jedou ze Slovan směrem na Doubravku, nabírají při odpoledním popojíždění v koloně mezi zastávkou u polikliniky na Slovanech a kruhovým objezdem často pětiminutová i větší zpoždění. A to jde o necelých 200 metrů dlouhý úsek.

Podle dostupných informací by uzavřenou část Slovanské třídy měly tramvaje takhle objíždět do konce srpna.

Na Slovanské třídě stavební firmy opravují kanalizaci, budují nové vodovodní přípojky, kompletně nová bude i silnice. Z technické zprávy vyplývá, že mezi křižovatkou s Částkovou ulicí a konečnou na náměstí Milady Horákové stavební firmy vytrhají i panely, ve kterých jsou uložené koleje. Vše vybudují znovu.

V další etapě čeká kompletní vytrhání a položení nových panelů tramvajovou trať od konečné na Slovanech směrem do centra Plzně až ke křižovatce se Sladkovského ulicí.

Začne oprava Mohylové ulice a mostu u areálu Lopatárna

Ještě v dubnu začne velká rekonstrukce Mohylové ulice v plzeňské části Doubravka. I ta výrazně zasáhne do dopravy v Plzni, protože je to jedna z hlavních spojnic městských částí Doubravka a Bolevec.

Podle posledních informací by 29. dubna měla začít velká kompletní oprava mostu přes řeku Úslavu u sportovního areálu Lopatárna. V dalších etapách se počítá s opravou silnice a chodníků až ke křižovatce s Masarykovou ulicí.

„Současně s mostem bude na přelomu dubna a května uzavřena navazující silnice až ke křižovatce se Starou cestou,“ upřesnil koordinátor staveb Václav Lacyk.

V Plzni začala velká oprava Slovanské třídy (9. 1. 2019)