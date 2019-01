Komplikace pro řidiče, v Plzni začala velká oprava Slovanské třídy

Stavební firma už začala v úseku mezi Sladkovského ulicí a Hradišťskou frézovat asfalt.

„Vozidla nad 7,5 tuny mají do tohoto úseku zakázaný vjezd. Obousměrný provoz ostatních vozidel je sveden na tramvajové pásy po obou stranách ulice,“ uvedla plzeňská policejní mluvčí.

Řidiči osobních aut musejí počítat s tím, že v opravovaném úseku jsou dvě tramvajové zastávky. Když v nich tramvaje zastaví, budou stát také, protože je není kudy objet.

Omezení začalo platit v pondělí a hned první den odpoledne zde došlo k nehodě osobního auta a tramvaje. Obešla se bez zranění, dopravu zastavila asi na deset minut.

Dopravně-provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Jiří Ptáček řekl, že tramvaje při průjezdu Slovanskou třídou v dopravních špičkách nabírají zpoždění kolem tří minut.

„Součástí stavby je oprava tramvajové trati, sanace kanalizace, úpravy vodovodních armatur a přípojek i oprava vozovky. Doba trvání stavby je 395 dní od předání staveniště,“ upřesnila mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

Stavbaři se budou po jednotlivých etapách stavby postupně přesouvat až k náměstí Milady Horákové. Tendr na opravu Slovanské třídy vyhrála firma Berger Bohemia.

Opravy samotného kolejiště začnou na jaře. Plán je takový, že až budou dělníci opravovat trať z centra na Slovany, tramvaje linky číslo 1 pojedou okruh na Světovar, přejedou na konečnou Slovany a pak po Slovanské třídě do centra. Při opravě kolejiště do centra pojedou okruh přes Slovany a Světovar opačně, do centra se budou vracet po Koterovské.