Šoféři velkých aut ignorují zákaz vjezdu na rozkopanou Slovanskou třídu

Minulý týden ve čtvrtek po osmé hodině ráno ignoroval řidič polského zájezdového autobusu zákaz vjezdu na rozkopanou Slovanskou třídu. Autobus je širší než osobní auto a na míjení s protijedoucí tramvají neměl dost místa.

Hned vedle jízdního pruhu z centra je staveniště s výkopem, autobus neměl kam uhnout. Doprava se na deset minut zcela zastavila, než autobusák vycouval.

„Podobné případy jsou tam bohužel časté. Sám tudy jezdím dvakrát denně a minimálně při jedné cestě tam potkám náklaďák nebo autobus. Tramvaj z kolejí nemá kam uhnout, s autobusem, nákladním autem či kamionem se nevyhnou. Naši řidiči jsou takovým chováním ostatních vystavovaní riziku vzniku škody. Cestujícím se bohužel ne naši vinou snižuje spolehlivost městské dopravy, u které chceme, aby ji preferovali,“ povzdechl si po zpoždění tramvají na lince číslo 1 z minulého týdne Jiří Ptáček pověřený řízením dopravního podniku.

Petr Pytlík ze společnosti Berger Bohemia řekl, že řidiči velkých aut zákaz vjezdu na Slovanskou příliš nerespektují.

„Je to neustálý problém, především u zahraničních řidičů kamionů nebo autobusů. Češi se už naučili jezdit jinudy, ale u cizinců je to tragédie. Máme kolem staveniště oplocení, a jak se pak snaží uhnout, shazují ho do výkopu. Při pokusu o vyhnutí se tramvaji musí najet až úplně na hranu odtěžené komunikace. Hrozí tam sjetí kolem z vozovky. V takovém případě se tam mohou i zaseknout. Policie tu několikrát byla a pokutovala, ale to by tu musela být pořád,“ řekl Petr Pytlík.

Když začátkem června stavební firma prodloužila opravovaný úsek až na náměstí Milady Horákové, strážníci vyrazili na první z namátkových kontrol dodržování zákazu vjezdu.

„Již během několika minut pokutovali čtyři řidiče nákladních vozidel,“ uvedla mluvčí městské policie Jana Pužmanová.

Zákaz vjezdu pro těžká auta na Slovanskou byl zaveden kvůli zúženým jízdním pruhům i obavám ze zničení tramvajové trati, kterou tvoří panely. V jednom směru musí auta jezdit po kolejích a ta těžká ji značně poškozují.

Podobný problém řeší i policisté na severním Plzeňsku, kde silničáři opravují serpentiny z Plas směrem na Kralovice. Po objížďce přes Babinu a Kopidlo smějí jen osobní auta a autobusy, ale policisté tam zastavují i kamiony, jejichž řidičům se nechce na velkou objížďku přes Rokycany a Břasy do Kralovic.

Oprava kolejí na Slovanech si vyžádala další uzavřenou silnici (13. 6. 2019)