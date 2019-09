Soud řeší případ muže, který zdrogovaný napadl v Plzni ženu s dítětem

Muž byl obviněn ze zločinu vydírání a z přečinu ublížení na zdraví. Žena požaduje za nemajetkovou újmu 295 tisíc korun, protože kvůli napadení trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Více v textu Zdrogovaný muž zaútočil v Plzni na ženu s dítětem, policisté ho zadrželi.

Muž se k činu přiznal. U soudu však odmítl vypovídat. Sdělil jen, že ho vše strašně mrzí a že se to nemělo stát. Soudce Tomáš Bouček jeho výpověď přečetl.

U výslechu muž uvedl, že se pohádal s manželkou kvůli rozvodu, potom jel se známým do Prahy, kde si sehnal v jednom klubu jeden gram pervitinu, který si aplikoval šňupnutím. Poslední dávku měl okolo třetí hodiny ráno, k napadení došlo v 8:45.



Domů podle svých slov nechtěl jít kvůli tomu, aby na něm drogy manželka nepoznala, proto chtěl přespat v autě.

Tam mu ale byla zima, proto se přesunul do kavárny, kde spal v dětském koutku, v objektu ho ale překvapila napadená.

Křičel na ni: lež, lež, lež

Vyběhl proti ní, vrazil do ní, tím ji povalil na zem a začal se s ní přetahovat. Ležel na ženě, ta se ho ptala, co che a on jen křičel, lež, lež, lež. Při potyčce ženu dusil, ta se mu snažila stáhnout kuklu, což se jí nakonec podařilo, následně jí agresor silněji stiskl ústa a nos, aby nemohla dýchat a řekl: „Nech toho nebo vezmu nůž.“

Následně ženu vtlačil do kanceláře a zablokoval jí tak, aby nemohla místnost opustit a řekl, aby mu dala deset minut, jinak ublíží batoleti. To se totiž v té chvíli nacházelo v místnosti spolu s obviněným. Nakonec utekl.

Po útoku chtěl odjet z místa činu autem, které měl zaparkované nedaleko kavárny. Zjistil ale, že v provozovně nechal klíče. Aby nebyl nápadný, sundal si teplý oděv a hodil ho do popelnice.

Přivolaní policisté jej dopadli a v popelnici oblečení našli. Nůž, kterým ženě podle jejího svědectví vyhrožoval, ale nenašli. Muž při výslechu řekl, že ho neměl. Řekl i to, že se chtěl v kavárně jen vyspat a nechtěl nikomu ublížit.

Napadená žena žije ve strachu

Před soudní síní deset minut seděl zachmuřeně se skloněnou hlavou, s obhájcem nepromluvil ani slovo.

Žena se po útoku psychicky zhroutila a byla převezena do nemocnice. Trpí posttraumatickou stresovou poruchou projevující se déletrvajícími stavy úzkosti, obavami o bezpečnost jejích dětí, strachem z otvírání dveří bez skleněné výplně, strachem ze samoty či poruchami spánku. Následky si vyžádaly následnou psychologickou a psychiatrickou léčbu.

Po útoku měla l i zhmoždění obou ramen, pravého kolene, a podvrtnutí krční páteře. Tři až čtyři týdny měla zafixované rameno a krk. Nemohla vykonávat domácí práce a obsluhovat své nezletilé děti.

Žena měla u soudu vypovídat, ale omluvila se. Je totiž na dovolené, kterou měla předem zaplacenou.