Hejtmanka Mauritzová zřejmě zůstane poslankyní až do příštích voleb

Mauritzová už v souvislosti s nástupem do vedení kraje řekla, že se s kolegy ve Sněmovně domlouvá na dalším postupu a že se chce například vzdát místa ve výboru pro životní prostředí.

Jaké se ale hejtmance nabízejí jiné varianty, pokud by chtěla z parlamentu odejít? „Stále o tom jednám. Je to složité a zatím to není uzavřené,“ řekla.

Při zmapování možností, které se nabízí, se ale nyní jako reálná nezdá žádná. Hejtmanka tedy možná zůstane členkou Sněmovny do příštích voleb poslanců. Proč? Těžko se najde někdo, kdo by byl ochotný na zhruba tři čtvrtě roku mandát v parlamentu po Iloně Mauritzové převzít.

Prvním náhradníkem v pořadí je podle výsledku voleb z roku 2017 bývalý primátor Plzně a někdejší senátor Jiří Šneberger. Ten ovšem nad příležitostí vrátit se na několik měsíců do parlamentu nejásá.



„Na to chuť nemám. Pro mě by to z pracovního i osobního hlediska byla velmi nepříjemná situace. Budu paní Mauritzovou přemlouvat, aby ukončila členství ve výborech Sněmovny, uvolnila si tím ruce a zůstala dál jen jako řadová poslankyně,“ říká Šneberger.

Upozorňuje, že Sněmovna má do konce volebního období v plánu už jenom pět schůzí. Další možní náhradníci v pořadí z někdejší kandidátky jsou dva senátoři ODS Vladislav Vilímec a Pavel Karpíšek, kterým do konce mandátu v horní komoře Parlamentu zbývají ještě čtyři roky a ty za pár měsíců ve Sněmovně nevymění.

Pavel Karpíšek dokonce tvrdí, že chce s notářem úředně vyřešit vzdání se „náhradnictví“ v případě Sněmovny, pokud by z ní odešel někdo zvolený v kraji. Předpokládá, že stejný krok udělá i Vladislav Vilímec.

„Paní hejtmanka nyní nic neporušuje. Navíc avizovala, že pokud bude zvolena hejtmankou, do Sněmovny už nebude kandidovat, což určitě dodrží,“ uvedl Karpíšek, který se po krajských volbách stal neuvolněným náměstkem hejtmanky.

Ten upozorňuje, že i Piráti, kteří tradičně proti souběhu uvolněných funkcí tvrdě vystupují, dávají roční lhůtu na vyřešení problematické situace. „A do té lhůty se paní hejtmanka vejde,“ sdělil.

Čtvrtým možným náhradníkem Ilony Mauritzové ve Sněmovně je náměstek primátora Plzně Pavel Šindelář. Ani on ale o funkci poslance na několik měsíců zájem nemá. „Kdyby to zůstalo, jak to je, tak budu nejšťastnější,“ prohlásil.

A jak se na souběh uvolněných funkcí Ilony Mauritzové dívá krajský volební lídr Pirátů Rudolf Špoták, který se stal jejím náměstkem? „Pro nás je důležité, jakým způsobem práci hejtmanky vykonává. Já jsem velmi mile překvapen tím, že hodila Sněmovnu na druhou kolej a kraji se věnuje. Také se zavázala, že nebude kandidovat do Sněmovny, což znamená, že za necelý rok přestane být poslankyní. To je pro nás přijatelné. Pokud dodrží svůj slib, což předpokládáme, myslím, že to podle nás bude v pořádku,“ uvedl.