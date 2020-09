Myslíme, že na prvním místě je zdravotnictví, říká krajský lídr Pirátů

Jako jeden z mála krajských volebních lídrů v Plzeňském kraji není Rudolf Špoták, který vede kandidáty Pirátů, přímo spojený s Plzní. Žije v Domažlicích a nepovažuje to za svou nevýhodu.

„Já to tak neberu. Pro Plzeňský kraj jako celek jsou důležité oblasti mimo Plzeň, která žije trochu jinak než zbytek regionu,“ říká.

Přeje si, aby Piráti v krajské samosprávě získali minimálně deset z celkového počtu 45 křesel.



Lidem nabízíte jako své programové vize Kopu plánů od Pirátů. Na co z té kopy podle vás veřejnost může nejvíc slyšet?

My se snažíme na to dívat podle aktuálnosti i závažnosti, a proto si myslíme, že je na prvním místě zdravotnictví. Na druhém místě bude určitě doprava. Na dalším jsou životní prostředí a školství.

V předvolebních materiálech píšete o udržení potřebné sítě nemocnic. Jak konkrétně si ji představujete?

Určitě je důležité zachovat počet krajských nemocnic. To znamená čtyři s lůžky pro akutní péči a dvě nemocnice následné péče. To je podle mě bezpodmínečné minimum pro zachování dostupné zdravotní péče.

A připouštíte, že v některých nemocnicích bude zapotřebí zrušit provoz některých oddělení? Třeba proto, že se nevyplatí nebo nebude možné jej zajistit?

To, zda nemocnice opravdu mají mít v provozu všechna oddělení, která mají, to je na hlubší analýzu. Nejdůležitější roli by v tom měly hrát zdravotní pojišťovny, které jsou za zdravotní péči dle zákona odpovědné. Měly by říkat, kde mají být jaká oddělení a kolik lůžek v provozu. Mělo by to fungovat jako celek provázaný s působením záchranky a rozmístěním jejích výjezdových stanovišť, aby byla zajištěna dostupnost zdravotní péče.

Z úrovně kraje tedy to nejdůležitější v podstatě neovlivníte?

Krajům byly nemocnice jako danajský dar svěřeny a my s tím musíme pracovat. Musíme jednat s pojišťovnami nejenom samostatně, ale i přes asociaci krajů. Problémy s nemocnicemi mají kraje po celé republice a je třeba zvyšovat odpovědnost, kterou mají nést zdravotní pojišťovny.

Na pirátském webu píšete, že koronavirová krize ukázala krajská zdravotnická zařízení v nedbalkách. Co tím myslíte? Někteří politici tvrdí, že v době krize se ukázalo, jak moc jsou ty nemocnice důležité.

Myslím, že se ukázalo, že nebýt obětavých lidí, tak by ten systém nefungoval. Zdravotnický personál se k tomu dokázal postavit, i když systém nefungoval jako celek. Byly některé problémy s tím, že Fakultní nemocnice v Plzni nechtěla s krajskými nemocemi příliš spolupracovat. Dlouho bylo jediné odběrové místo pro testování mimo Plzeň v Domažlicích. V době koronavirové krize se zavřela lůžková interna v Domažlické nemocnici, pacienti se přesunuli do Klatov, Stodu nebo do Sušické nemocnice. V Klatovské nemocnici je personál ještě nyní přetížený. To byly ty nedbalky. Nebýt obětavosti zaměstnanců, systém by se sesypal.

Rudolf Špoták 34 let

personalista

žije v Domažlicích

v roce 2018 kandidoval do Zastupitelstva města Domažlic jako nestraník, později se stal členem České pirátské strany

V kampani deklarujete, že prosadíte rychlejší silniční stavby, o kterých by měli spolurozhodovat občané. V takové záležitosti může být spolurozhodování veřejnosti ošidná záležitost, která může věc jen komplikovat. Jak si to představujete?

Spolurozhodování by přicházelo na řadu až ve finále nějakého plánování. Zjednoduším to. Zhodnotili bychom v některé oblasti stav silnic. Například bychom dospěli k tomu, že na Klatovsku máme možnost udělat deset kilometrů silnice. Obyvatelé Klatovska by si pak mohli říct, jestli těch deset kilometrů chtějí směrem na Horažďovice nebo směrem na Domažlice. Brali bychom přitom ohledy i na názory zástupců obcí nebo mikroregionů. Mohli bychom s nimi probrat výběr několika nejvíce poškozených silnic a ptát se, která by měla při opravě dostat přednost.

Váš program se zaměřuje na modernizaci škol. Co by měla obnášet? Výpočetní techniku?

Není to jenom o počítačích. Pokud se jedná o odborné středoškolské vzdělávání, tak jde i o různé stroje a přístroje. Záleží nám také na modernizaci škol v souvislosti s možnou distanční výukou, která by mohla nastat například v době karantény. Je důležité vybavit nejen školy, ale i jednotlivé učitele a popřípadě i žáky. Doba se velmi rychle digitalizuje. Všechno nezachrání jen počítač. Je zapotřebí investovat do softwarového vybavení, které může velmi ulehčit i komunikaci mezi rodiči studentů a učiteli.

Vy sám tvrdíte, že se chcete zaměřit na sociální problematiku. Plánujete projet kraj, sbírat podněty, udělat si analýzy a zjistit, co je zapotřebí. Není ten závěr v podstatě předem jasný: Že je všeho málo? Že je zapotřebí posílit terénní služby, ale také budovat pobytová zařízení?

Myslím, že Plzeňský kraj vykročil správným směrem, když v posledních letech začal posilovat podporu terénních služeb domácí péče. Chceme, aby lidé byli co nejdéle v tom prostředí, které je pro ně nejpříjemnější. To znamená mezi blízkými, doma. V tom je třeba určitě nutné pokračovat, je to i ekonomicky efektivnější.

Dobře, ale terénní služby mají nějakou hranici. Přibývá lidí, kteří potřebují permanentní péči, kterou leckdy rodina už nezvládne. I pobytová zařízení pro ně chybí. Co s tím?

Je zapotřebí, aby města a obce měly dostatek sociálních bytů, kde mohou žít lidé, kteří už nemohou být sami. Domy pro ně, které už dnes existují, by bylo možné postupně a samozřejmě s ohledem na podmínky v místě upravit pro potřeby lidí, kteří už potřebují celodenní péči. Je ale nutné podporovat vše, co přispěje k tomu, aby poptávka byla co nejmenší. Jedním ze způsobů, jak k tomu přispět, může být například podpora odlehčovací služby pro rodiny, které se o své příbuzné chtějí postarat. To je mnohdy těžké a je třeba i jim umožnit, aby si mohly odpočinout. Všichni víme, že zařízení s pobytovými službami budeme potřebovat stále víc. Ale pokud se budeme snažit maximálně zlepšit podmínky pro poskytování domácí a odlehčovací péče, tím bude potřeba menší.

Ve své předvolební prezentaci píšete o snu, že se z Domažlic do Plzně dostanete za půl hodiny. To jste snil o rychlovlaku, nebo o dálnici?

O obojím. Vlakem se dnes dostanu do Plzně expresem za 42 minut. Do roku 2022 se bude předělávat další část trati. Až se vytvoří celý koridor Praha – Mnichov, tak by to asi na tu půlhodinu mohlo skoro vyjít. A pak je tu otázka lepšího silničního spojení. To se ale týká především státního Ředitelství silnic a dálnic. Kraj může jedině ve spolupráci s obcemi napomáhat vykupování pozemků. Takže si myslím, že půlhodina z Domažlic do Plzně je reálnější dřív vlakem.

Jako lídr Pirátů prezentujete také své přání, aby se kraj zbavil velkého počtu montoven a provozů závislých na výrobě automobilů. Chcete, aby do regionu směřovaly inovativní firmy. Myslíte, že to dokážete z úrovně kraje ovlivnit?

Těžko. Síla trhu a lobbistických firem je neskutečně velká. Teď se například chystá výstavba další výrobní a logistické haly u Mlýnce na Tachovsku. Má mít rozlohu asi 36 hektarů. Pak už skoro celou cestu z Plzně na Rozvadov budou lemovat výrobní haly. Ale kraj by měl ve spolupráci s obcemi pomáhat vytvářet podmínky pro to, jaké typy firem budou do průmyslových oblastí vstupovat. Kraj se může snažit pomoci i v oblasti školství tím, že inovativní firmy by tady měly lidi, které by mohly zaměstnat. To znamená podporovat technické vzdělávání. Myslím, že kraj může v této oblasti udělat nejvíc právě podporou technického vzdělávání.

Jak si představujete hledání případných koaličních partnerů po volbách?

Máme jasno, že je pro nás vyloučena spolupráce s SPD a KSČM.

A máte pocit, že z těch zbývajících stran máte k některé blíž?

To je částečně otázka programové shody a vždy je to do značné míry o lidech. S lidmi v řadě stran jsme schopni nalézt společnou řeč. Myslím, že nejdůležitější nakonec bude, jaké osobnosti budou do krajského zastupitelstva zvoleny.