Plzeň prodá polikliniku na Slovanech společnosti Kopeckého pramen

Polikliniku město 15 let pronajímá soukromému provozovateli, který požádal o odkoupení areálu. Nabídl za něj 60 milionů korun, město ale v létě vypsalo soutěž s minimální prodejní cenou 69 milionů.

Přihlásilo se osm zájemců. Vítězná společnost Kopeckého pramen, jež má ve městě další zdravotnické aktivity, nabídla 125,3 milionu korun, téměř dvojnásobek požadované ceny, řekl dnes zastupitelům radní odpovědný za ekonomiku a majetek David Šlouf (ODS).

Zastupitelé většinou hlasů prodej podpořili, proti byli například Piráti, lidovci nebo komunisté.



Nový majitel se koupí zaváže k tomu, že po dobu minimálně 15 let zachová poskytování zdravotních služeb, že do oprav areálu nebo zdravotnických přístrojů investuje do sedmi let 25 milionů korun a že na deset let zajistí archiv zdravotnické dokumentace.

Společnost Kopeckého pramen je úzce provázána s firmou Privamed, která v Plzni provozuje polikliniku na Doubravce a Mulačovu nemocnici a 25 let také nemocnici Privamed.

Investice do areálu bude nejméně 50 až 60 milionů

„Cena je férová, na hraně naší smysluplnosti,“ řekl zastupitelům předseda představenstva Kopeckého pramenu a zároveň ředitel nemocnice Privamed Miroslav Mach.

Přestože podmínkou města je investovat do slovanské polikliniky 25 milionů, Mach předpokládá, že nutná investice do zanedbaného areálu bude nejméně 50 až 60 milionů korun.

„Chtěl bych rozptýlit obavy, že jsme soukromá společnost. V Plzni jsme před 25 lety převzali nemocnici Privamed, kterou jsme zvelebili, rozvíjeli a zdravotnicky pozvedli. Chtěl bych rozptýlit obavy z provozu polikliniky. Naší snahou je, aby lékaři při rekonstrukci i po ní zůstali a byli v prostředí, které je zkultivované,“ dodal Mach.

Odpůrci prodeje, například Piráti, namítali, že polikliniky by se město nemělo zbavovat, aby si zachovalo částečně vliv na nabídku zdravotnických služeb. Šlouf namítl, že o rozsahu služeb nerozhoduje město, ale kraj, který uděluje licence k vykonávání činnosti, a zejména zdravotní pojišťovny, které s lékaři uzavírají smlouvy.

Upozornil na to, že vzhledem k velkým výpadkům příjmů města kvůli koronavirové krizi, by magistrát nemusel mít v příštích letech peníze na nutné opravy polikliniky a lékaři by se pak mohli stejně přestěhovat jinam do vhodnějších prostor.

Nyní má město z pronájmu polikliniky čtyři miliony korun ročně. Současný provozovatel tam má smlouvu ještě na necelé čtyři roky.