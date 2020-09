Polikliniku na Slovanech může získat společnost Kopeckého pramen

Společnost Kopeckého pramen zvítězila ve výběrovém řízení, které na prodej budovy polikliniky letos vyhlásilo město Plzeň.



Jako první na výsledek výběru upozornil Plzeňský deník. Podle informace jednoho z účastníků řízení měla vítězná nabídka společnosti Kopeckého pramen činit zhruba 125 milionů korun. Radní pro ekonomiku David Šlouf (ODS) to následně na dotaz MF DNES potvrdil.



Konečné rozhodnutí o prodeji domu budou mít na podzim zastupitelé města. Radnice si v podmínkách možného prodeje vymínila, že budoucí vlastník zachová v objektu zdravotnické služby po dobu minimálně 15 let. Zařízení na Slovanech je jedinou poliklinikou, kde je vlastníkem budovy město. Dům pronajímá za čtyři miliony ročně.



Záměrem budovu polikliniky v soutěži prodat město reagovalo na zájem dosavadního nájemce Městské polikliniky Plzeň dům koupit. Možným prodejem navíc chtělo vedení města řešit výpadek daňových příjmů v důsledku opatření proti šíření koronaviru.



Definitivně rozhodnou zastupitelé v listopadu

Záměr města budovu polikliniky na Slovanech prodat vyvolal v zastupitelstvu města rozruch a narazil na odpor zejména zástupců KDU-ČSL a Pirátů. Ti zastávali názor, že si má Plzeň budovu ponechat, aby si udržela částečný vliv na nabídku zdravotnických služeb ve městě. Piráti proti prodeji dokonce zorganizovali protestní petici.



Možný prodej také odmítali někteří zástupci ČSSD, ale členové sociální demokracie v zastupitelstvu Plzně proti prodeji nevystupovali.

Zájemců o koupi domu bylo celkem osm.

„Zhruba polovina byla spojená s Plzní. Převážně se jednalo o firmy, které se zabývají provozováním služeb v oblasti zdravotnictví,“ řekl Šlouf.



Radní uvedl, že definitivní verdikt o tom, zda se budova prodá, nebo ne, by měl padnout při jednání zastupitelů města v listopadu.

„Při něm by se schvalovalo i znění kupní smlouvy,“ uvedl Šlouf. Připomenul, že město požaduje udržení minimálně 90 procent nabídky dosavadních služeb. Další podmínkou bylo, že nový majitel investuje do modernizace domu a lékařských provozů 25 milionů korun. Nový majitel má také převzít nynější závazky města vůči dosavadnímu nájemci, který má budovu pronajatou ještě na zhruba čtyři roky.



Město se rozhodlo pro otevřenou soutěž

Zástupce společnosti Městská poliklinika Plzeň Pavel Cink městu nabídl za budovu zhruba 60 milionů korun. Vedení města se ale rozhodlo pro otevřenou soutěž s nejnižší možnou cenou 69 milionů. Ta byla stanovena na základě znaleckého odhadu. Nyní za objekt město může dostat téměř dvojnásobek.



Proti plánu na prodej budovy polikliniky vystupoval v zastupitelstvu například Stanislav Šec z KDU-ČSL. Ten nyní připustil, že pokud by budovu získala společnost Kopeckého pramen, snížilo by to obavy, že se využití objektu v budoucnu změní.

„Zdá se mi, že část těch obav se tím rozptyluje,“ uvedl Stanislav Šec. Nicméně se stále domnívá, že zůstává otevřená otázka, zda by si město nemělo dům raději ponechat kvůli vlivu na nabídku ve zdravotnictví.



Ve vedení společnosti Kopeckého pramen figurují Miroslav Mach, Petr Zimmermann a Jaroslav Zimmermann. Miroslav Mach je šéfem nemocnice Privamed, Petr Zimmermann je bývalý hejtman Plzeňského kraje za ODS a vede Polikliniku Plzeň Doubravka. Jaroslav Zimmermann řídí Mulačovu nemocnici a v minulosti vedl také polikliniku na Slovanech. Jejich vyjádření k budoucím plánům s budovou města se nepodařilo získat.