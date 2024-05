Záchrana zajatců a koní si vyžádala americké oběti. Slavnosti osvobození začaly

Cílem operace Kovboj z 30. dubna 1945 byla záchrana válečných anglických, amerických, francouzských a polských zajatců. K veliteli kavaleristů, přezdívaných Pattonovi duchové, plukovníku Charlesi Hancock Reedovi, se dostala také prosba o záchranu 650 ukořistěných koní, z toho 250 lipicánů z vídeňské jezdecké školy, v témže prostoru.

Němečtí správci se totiž báli o osud koní v případě, že by padli do rukou Rusů. Akce se podařila, ale vyžádala si i americké oběti. Příběh, o kterém dokonce 20 let po válce vznikl hollywoodský film, se do povědomí místních obyvatel dostal až po mnoha desetiletích a oslavy ho připomínají od roku 2006.

Pravidelně se jich účastní současná americká jednotka z Vilsecku, jejíž příslušníci tady tehdy padli. Hostem úterních oslav v Hostouni na Domažlicku byl v klobouku amerických kavaleristů mimo jiné známý kardiochirurg a senátor Jan Pirk. Ten zmínil, že jeho rodina pocházela z nedaleké vesnice Lísková, která zanikla kvůli poválečnému vývoji a vzniku pohraničního pásma.

Pirk se také účastní tradičního štafetového běhu Po stopách operace Kovboj z Eslarnu přes hraniční přechod Železná a náměstí v Bělé nad Radbuzou do Hostouně. „Letos jsme běželi se synem, vnukem a snachou,“ doplnil Pirk.

U pomníku na úbočí Zadní hory u Trhanova se uskutečnilo setkání ke 100. výročí narození Virgila Kirkhama, který tu zahynul jako letec hloubkař v troskách letounu P-47 Thunderbolt 30. dubna 1945. Dvacetiletý muž se stal pravděpodobně posledním stíhacím pilotem amerického letectva, jenž položil v Evropě život při plnění bojového úkolu. Do Plzně na Slavnosti svobody jezdil po Listopadu dlouhá léta jeho bratr Marion. Zemřel na podzim roku 2021 ve věku 99 let.

Přijedou příbuzní veteránů

Hlavní program letošních oslav začne v Plzni v pátek. Nepřijedou už veteráni, ale očekává se příjezd skupiny zhruba třicítky jejich rodinných příslušníků. „Budou stejně jako jejich otcové a dědové, pro nás američtí a belgičtí osvoboditelé, nedílnou součástí programu, který jsme pro letošní rok připravili. Oficiálně je přivítáme na zahajovacím ceremoniálu v pátek na náměstí Republiky,“ sdělil primátor Plzně Roman Zarzycký a doplnil, že rodinní příslušníci válečných veteránů se zúčastní vzpomínkových setkání u památníků, Konvoje svobody, běhu s Pamětí národa nebo debaty se středoškolskou mládeží.

„Přijíždíme, abychom uctili památku mého tatínka a těch, kteří sloužili. Pokaždé je to pro nás velký zážitek,“ uvedla Kathleen Lemmons Hoffmann, dcera Charlese R. Lemmonse, příslušníka americké 16. obrněné divize. „Všechno to, co tady v Plzni vidíte, je podle mého názoru poselstvím pro mladou generaci. Důležité je nikdy nezapomenout,“ dodala.

S podobným úmyslem jezdí do Plzně také další potomci, synové, dcery, vnoučata, ale i pravnoučata.

Přivítání rodinných příslušníků amerických a belgických veteránů bude předcházet v pátek od 18 hodin na náměstí Republiky vystoupení plné energie amerického studentského marching bandu Stuttgart Legacy Drumline. Z amerických vojenských posádek v německém Ansbachu a Vilsecku se představí na třicet kadetů v exhibici se zbraní.

Podle prvního náměstka primátora Pavla Bosáka to bude netradiční podívaná pro všechny diváky. „Propojení historie a současnosti je trendem, který v programu slavností chceme podporovat i do budoucna,“ vysvětlil Bosák.

V neděli vyjede Convoy of Liberty

Dalším vrcholem bude přehlídka vojenských historických vozidel s přeletem dobových letounů Convoy of Liberty. Vyjíždí v neděli v 11 hodin ze Sukovy ulice a okolo 12.30 má dojet na náměstí Republiky.

Pestrý bude také doprovodný program. Například v katedrále sv. Bartoloměje se v sobotu ráno uskuteční mše svatá za válečné veterány. Zajímavé budou také dvě výstavy. V mázhauze radnice bude k vidění expozice připravená Československou obcí legionářskou o ošetřovatelkách červeného kříže ve Velké Británii. Venkovní výstava zase připomene nejdůležitější historické okamžiky roku 1945.

Součástí oslav bude také veřejné čtení jmen obětí holocaustu, které je naplánováno na pondělí od 14 hodin ve Smetanových sadech.

Také letiště v Líních se zapojí do oslav. Od pátku do neděle nabídne parašutistické závody v přesnosti přistání, v sobotu se zájemcům otevřou dveře hangáru číslo 3, leteckého muzea a vzdělávacího centra.

Experimentální pivovar Elektrárna opět navařil speciální várku piva s osobitým názvem Veterán. Výčepní nefiltrovaný desetistupňový speciál budou moci pivaři ochutnat ve vybraných stáncích. Jeho slavnostní představení je naplánováno na pátek po zahajovacím ceremoniálu na náměstí Republiky.

Slavnosti uzavře v pondělí v 18 hodin hlavní vzpomínkový akt u památníku „Díky, Ameriko!“ Po celé tři dny budou ve městě tradiční vojenské kempy a hudební pódia. Řidiči by proto měli od pátku do pondělí počítat s řadou dopravních omezení v centru Plzně.

Omezení se týká především náměstí Republiky, Dřevěné ulice, Šafaříkovo a Kopeckého sadů, Pobřežní ulice, sadů Pětatřicátníků a Klatovské třídy. Návštěvníkům se doporučuje parkovat na okraji města a cestovat MHD. Omezení se bude týkat také tramvajových linek.

Více informací na webu slavnostisvobody.cz.

