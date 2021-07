Na Sušickou nemocnici přispějeme, nebo ji budeme provozovat, říká hejtmanka

Věděli jste při jednáních o Sušické nemocnici o něčem, na čem se s většinou zástupců města nebo zastánci referenda o nemocnici nebudete schopní dohodnout?

Ne. Na začátku jsme jako zásadní vnímali problém, že měli odejít lékaři především z chirurgie. Řekli jsme panu starostovi, ať se pokusí zastavit odliv lékařů. I proto jsme schválili, že každý měsíc kraj dá na provoz nemocnice 1,5 milionu. Zastavit odchod lékařů se nepodařilo. Sestavili jsme pracovní skupinu a chtěli zjistit, jaká situace v nemocnici opravdu je. Chtěli jsme mít přehled, kdo z personálu má pracovní poměr a kdo tam působí na základě dohody a má pracovní poměr jinde. Protože byly potíže získat všechny informace o situaci v nemocnici, vyslali jsme do Sušice Ondřeje Provalila, který je členem představenstva Klatovské nemocnice.

Vedení kraje nyní už má zprávu oné skupiny. Co jste se dozvěděli podstatného?

Dozvěděli jsme se například, že pokud by provoz Sušické nemocnice měl zajišťovat kraj, nemůže převzít společnost, která provoz zajišťuje dosud. Je tam příliš neznámých. Je tam uzavřeno velké množství dohod o provedení práce a dohod o pracovních činnostech. Pokud by kraj přebíral nemocnici, chtěli bychom tam mít stabilní pracovní tým. Například pro to, aby se nestalo to, co v listopadu, kdy někteří lékaři řekli: My odcházíme, a během dvou týdnů odešli. Dalším důvodem pro případný vznik nové společnosti je skutečnost, že ta dosavadní má ztrátu téměř třicet milionů korun. Kraj přitom od roku 2015 nemocnici přispíval a jedná se celkem o téměř padesát milionů, což nebylo málo.



Když loni skupina lékařů ze Sušické nemocnice odešla, mluvilo se o tom, že měli s předchozím vedením dojednané mimořádně výhodné podmínky, a proto se jim nelíbilo, že město vyměnilo vedení nemocnice. Je to pravda?

U některých lidí obecně jsou v Sušici finanční podmínky jiné než v krajských nemocnicích, u některých lidí byly platy vyšší. My bychom chtěli nastavit jiná pravidla. Je to důležité. Už dnes dojíždí do Sušické nemocnice zaměstnanci Klatovské nemocnice a dělají tam na dohodu. My se tomu nebráníme, ale chceme, aby v tom byla jasná pravidla a bylo zřejmé, s jakými odborníky kde můžeme počítat.



Pokud by kraj Sušickou nemocnici převzal, řešil by to jak?

Chtěli bychom, aby pro zajištění provozu vznikla nová společnost. Ta by měla jasný stálý personál, který může být doplněný lidmi pracujícími na dohodu. Jednali jsme se zástupci zdravotních pojišťoven. Chtěli jsme vědět, zda by pojišťovny akceptovaly, aby po dohodě s městem vznikla nová společnost, na kterou by zajištění zdravotní péče v Sušické nemocnic přešlo. Sdělili nám, že ano. My tedy nyní na základě analýzy říkáme, za jakých podmínek je kraj schopný nemocnici převzít, pokud s tím zástupci Sušice budou souhlasit. Nejsme ale ochotni převzít dosavadní společnost provozující nemocnici, kvůli problémům, které by pak kraj musel řešit například v souvislosti s trestními oznámeními, financováním nemocnice nebo dohodami o provedení práce a pracovní činnosti.



Jak bude kraj dál v otázce Sušické nemocnici postupovat?

Město od nás dostane nabídku dvou variant, na kterých by se kraj mohl podílet. První předpokládá, že nemocnice zůstane jako dnes městská, město stanoví, jakou péči tam bude chtít zajišťovat a kraji sdělí, na jakou péči by měl přispívat, protože se třeba nepodařilo dohodnout na úhradě se zdravotními pojišťovnami. Pak bychom s městem podepsali memorandum a kraj by mohl nemocnici ročně přispívat zhruba deseti miliony korun. Jsme domluveni s Klatovskou a Strakonickou nemocnicí, že by v případě problémů mohly Sušické nemocni pomoci a spolupracovaly s ní.Druhá varianta předpokládá, že se Sušická nemocnice prostřednictvím Klatovské nemocnice zařadí mezi nemocnice spadající pod Plzeňský kraj. Sušická nemocnice by si i potom udržela svou samostatnost a nebyla by to pouhá pobočka Klatovské nemocnice. Klatovská nemocnice by založila pro Sušickou nemocnici společnost s ručením omezeným, která by měla samostatné IČ například pro jednání se zdravotní pojišťovnou. Zaměstnanci by pak měli například jistotu, že je nikdo nebude posílat pracovat jinam. Takové řešení by bylo dobré pro obě strany.

Dlouho se mluví o požadavku obnovit provoz chirurgického oddělení, které po loňském odchod lékařů přestalo fungovat. Je to podle vás reálné?

I na setkání se zástupci Sušice a tamních občanských iniciativ jsem řekla, že provoz na lůžkové části chirurgie kraj nyní nemůže garantovat, protože nemáme lékaře, kteří by tam operovali. Není možné, aby lidé, kteří operují na chirurgii v Klatovech, operovali i v Sušici. Pokud by se ale našli lékaři, kteří by chtěli na chirurgii v Sušici pracovat, nikdo nebude bránit tomu, aby tam chirurgie fungovala.



Věříte, že je možné do budoucna dlouhodobě udržet v Sušické nemocnici v chodu i lůžkovou část interny?

V době pandemie se ukázalo, že lůžka na tamní interně byla potřebná.



Za pandemie byla ale situace výjimečná. Bude provoz na lůžkové interně udržitelný za běžné situace?

Myslím, že ano. Nemáme dostatečnou kapacitu, abychom zajistili péči o pacienty z oblasti Sušicka v krajských nemocnicích a v Klatovské nemocnici internu nenafoukneme. Takže bychom se měli snažit, aby lůžková péče na interně v Sušici zůstala. Myslím, že by se tam lůžková interna uživila, ale v případě lůžkové chirurgie si tím nejsem jistá.



V Sušici je i v zastupitelstvu dost zastánců myšlenky, že tamní nemocnice má zůstat městská. Kvůli odlišným názorům souvisejícím s řešením budoucnosti nemocnice tam proti sobě stojí ODS a Piráti. ODS zřejmě chce, aby nemocnici převzal kraj, Piráti to odmítají. Mezi nimi je váš náměstek Pavel Hais. Jak spolu při jednání o otázce Sušické nemocnice vycházíte?

Pan náměstek Hais sám říká, že je v případě Sušické nemocnice ve střetu zájmů. Proto například nechtěl být u jednání se zástupci kraje a občanských iniciativ ze Sušice. Za Piráty se proto jednání účastní pan náměstek Rudolf Špoták. Pan náměstek Pavel Hais souhlasil s tím, aby kraj navrhl zástupcům Sušice dvě varianty možného řešení budoucnosti Sušické nemocnice.



Kterou z navržených variant nyní považujete za pravděpodobnější?

Jsem přesvědčená, že pro zabezpečení zdravotní péče jsou obě varianty možné. Domnívám se, že pokud by vznikla nová společnost, která bude nemocnici provozovat, vymizely by některé problémy, které tam teď jsou. Mohlo by přijít nové vedení a lépe by se asi koordinovala spolupráce na rozdělení zdravotnické péče v oblasti mezi Klatovskou a Strakonickou nemocnicí. Pokud by Sušická nemocnice fungoval dál pod městem, myslím, že bychom se dokázali domluvit na tom, jak by kraj přispíval na její činnost. Ale nedovedu si představit, že by vymizely problémy, které tam jsou. Kolem nemocnice v Sušici se hodně lidí rozhádalo a situaci tam komplikují osobní vztahy. Pokud byste se ptal, která varianta přinese klid, řekla bych, že varianta přechodu mezi krajské nemocnice.



Nicméně obdobná varianta převzetí nemocnice krajem byla na stole už před několika lety. V Sušici ji odmítli a raději nemocnici pronajali soukromé firmě, což dopadlo neslavně. Je dnes přijetí té možnosti blíž?

Nechci od odpovědi utéct, ale myslím, že by bylo dobré, abych říkala pouze to, co podle mě ty varianty přinesou. Nechci, aby si někdo myslel, že se hejtmance některá líbí víc a některá míň. Ono to tak není. Chci, abychom ukázali, že máme zájem nemocnici pomoci. Záleží především na tom, jakou variantu si vyberou v Sušici.



Máte nějaký termín, do kterého chcete znát stanovisko Sušice?

Chtěli bychom, aby nemocnice od 1. ledna 2022 fungovala po uzavření memoranda pod městem, nebo aby jako nová společnost patřila ke krajským nemocnicím. Návrh kraje musí projít městskou radou a zastupitelstvem v Sušici. Kraj pak vybranou variantu musí také schválit radě a zastupitelstvu.

Sušičtí demonstrovali za nemocnici (1. 10. 2020)