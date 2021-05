Řidič přežil průraz hrudníku dvěma trubkami, byl u něj záchranář z misí

Lékař Bronislav Dvořák se během misí v Afghánistánu setkal s řadou devastujících zranění způsobenými střepinami a střelami. Ovšem to, co viděl nedávno v Plzni jako záchranář, byla rarita. Řidič usnul za volantem a sjel do hlubokého příkopu. Hrudníkem mu projely dvě silné železné trubky a „přišpendlily“ ho k sedačce.