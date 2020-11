Řidiči se zastavilo srdce během jízdy, přežil díky pohotovým svědkům

Jedním ze zachránců je Josef Frýdl z Kralovic. Ve čtvrtek kolem půl čtvrté odpoledne se vracel domů ze Třemošné, kde pracuje.

Několik desítek metrů před železničním přejezdem nad Kaznějovem asi čtvrté auto před ním náhle vyjelo vpravo ze silnice a v příkopu se obrátilo na levý bok. Vše zachytila kamera v autě.

Třiadvacetiletý automechanik neváhal a okamžitě běžel řidiči na pomoc. Spolu s ním další lidé, kteří nehodu červené Škody Octavie viděli.

„Nejdříve jsme museli auto převrátit zpátky na kola, abychom otevřeli dveře u řidiče a vyprostili ho ven. Nakonec se to podařilo, jeden z mužů ho vyndal ze sedačky, pak ho vynesli na kopeček v lese, aby neležel přímo na silnici, položili ho do stabilizované polohy a okamžitě začali s jeho resuscitací. Já jsem mezitím vytočil tísňovou linku 155,“ popsal začátek záchrany Josef. Kdo byli ostatní zachránci, netuší.

Staršího muže postihla během jízdy srdeční zástava, ztratil vědomí, přestal dýchat a začal v obličeji promodrávat.

Někomu pomoct beru jako samozřejmost

Operátorka tísňové linky zhruba 12 minut dávala Josefovi instrukce, jak mají postupovat. Ten informace předával dál a zachránci začali zkolabovanému mačkat hrudník.

Operátorka jim řekla, jakou frekvencí a do jaké hloubky mají masáž srdce provádět a v případě, že se unaví, ať se vystřídají. Josef neustále do telefonu operátorce komentoval, co se právě děje a jak oživování probíhá.

V masáži se střídalo několik svědků. „Pak se tam objevili ještě dobrovolní hasiči, kteří jeli náhodou kolem, a také se střídali v masáži srdce,“ vzpomíná mladík.

Vzápětí dorazili profesionální hasiči a záchranná služba, která si muže převzala do své péče a poté ho ve stabilizovaném stavu a se zajištěnými vitálními funkcemi převezla do fakultní nemocnice v Plzni.

„Až do příjezdu záchranných složek prováděli zachránci velmi kvalitní resuscitaci, kdy se jim povedlo udržet oběh nemocného. Jejich zásah byl perfektní. Takovou reakci laiků je radost vidět, pánovi skutečně zachránili život. Tím, že neotáleli, nečekali na příjezd profesionálů a ujali se záchrany sami,“ pěje chválu mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Také Josef ocenil pomoc dispečerky. „Instruovala nás výborně, řekl bych úplně maximálně, co to šlo. Podle jejích rad by každý věděl, co a jak má dělat,“ tvrdí muž, který má za sebou už druhou zkušenost s poskytováním pomoci druhému. Před několika lety pomáhal motorkáři, který vyletěl v zatáčce ze silnice a poranil si nohy.

Podle něj je v krizové situaci nejdůležitější, aby člověk zachoval klid a chladnou hlavu.

„Pomoc někomu beru jako samozřejmost. Nikdy nevíte, kdy to sami budete potřebovat. Hlavně, aby byl pán v pořádku, aby se z toho dostal,“ přeje si zachránce.