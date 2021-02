Z kadeřnictví se stal obchod se zlatem. V Plzni se natáčel krimiseriál

Na několik dní se do období první republiky loni v lednu vrátila Dominikánská ulice v Plzni. Kadeřnictví, které se zde běžně nachází, se proměnilo v historický obchod se zlatem a šperky.

„V Plzni se tehdy točilo asi čtyři dny. Přijeli sem i představitelé hlavních rolí Jiří Langmajer a Jaroslav Plesl. Kvůli natáčení tu štáb musel zasněžovat, protože sněhu byl nedostatek,“ řekl MF DNES vedoucí Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje Petr Veruněk.

A jak to, že se záběry, které se mají odehrávat v Praze nebo jejím okolí, tvůrci rozhodli natáčet na západě Čech? „V hlavním městě by na podobné filmování bylo mnohem složitější získat povolení, navíc by vše vyšlo dráž. Běžné se stává, že filmaři si místo Prahy vyberou třeba Liberec nebo právě Plzeň. Jsou to lokality, které nejsou od Prahy daleko, navíc se tu dá najít podobná architektura,“ vysvětluje Veruněk.

Zločiny Velké Prahy se odehrávají v době vzniku Československa. Hlavním hrdinou je kriminalista Hynek Budík v podání Jaroslava Plesla.

„Svět první republiky je považován za idylickou dobu, kdy vše mělo ještě svá pravidla a jistou noblesu. Asi jde pouze o naši představu, ale utíkáme k ní rádi a je nám v ní dobře. Z toho vyplývá popularita seriálů jako Hříšní lidé města pražského nebo Četnické humoresky. Náš seriál z tohoto pocitu rovněž těží, ale zároveň se ho nebojí nabourávat,“ říká kreativní producent České televize Jan Lekeš.



Místa nacházející se v Plzeňském kraji mohli poznat i diváci životopisného seriálu o spisovatelce Boženě Němcové, kterému patřily v televizi čtyři uplynulé nedělní večery.

V říjnu roku 2019 vznikaly některé scény na Rabštejnsku a v Manětíně. „S tvůrci jsme byli v kontaktu od začátku. Věděli, že v Plzeňském kraji domluvit natáčení není problém. Jsou tady velmi ochotní lidé, kteří ve většině případů souhlasí s tím, aby se točilo u jejich domů. Málokdy se setkáme s tím, že by někdo odmítl. Místa na severním Plzeňsku se jim hodila, připomínala ta, kde se děj ve skutečnosti odehrává,“ sděluje Veruněk.

Božena Němcová během svého života strávila několik let v Plzeňském regionu. Její manžel byl ve své práci několikrát přeložen a rodina tak nějaký čas žila v Domažlicích a Všerubech. Tuto etapu ze života spisovatelky seriál rovněž zachycuje. Paradoxně ale scény odehrávající se v západních Čechách vznikaly v jiných regionech.

„Mnoho míst se od doby, kdy Božena Němcová žila, velmi výrazně změnilo. Týká se to především těch v pohraničí. Dnes už to ve Všerubech nebo Mrákově vypadá zcela jinak,“ doplňuje Veruněk.